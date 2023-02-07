Мэрия Нижнего Тагила запретила возвращать отловленных бездомных собак в парки и дворы 

В Нижнем Тагиле компании по отлову безнадзорных животных теперь будет запрещено отпускать собак в парках, скверах и других общественных территориях. Соответствующее постановление было размещено на официальном сайте города. Под ограничения попали также городские площади, улицы, проезды, парки, участки, прилегающие к многоквартирным домам, детские игровые и спортивные площадки, кладбища и мемориальные зоны, места для проведения массовых мероприятий на территории образовательных и лечебных учреждений, места, расположенные рядом с объектами культуры, и территории, прилегающие к организациям общественного питания и магазинам.

В 2023 году контракт на отлов безнадзорных животных вновь достался БФ «Добрые руки». Отлавливать животных компания должна с 1 января до 30 июня 2023 года. Подрядчик должен вакцинировать, маркировать и стерилизовать животных, а при необходимости — лечить больных особей. Начальная стоимость услуги, куда входят все перечисленные действия, а также возврат собак в прежнее место обитания, составляет 4090 рублей.

Напомним, что согласно действующему законодательству все пойманные животные после процедуры стерилизации и чипирования должны быть возвращены в естественную среду обитания, туда, где они были отловлены. Оперативно уточнить, куда компания, занимающаяся отловом, может возвращать бездомных собак, в администрации города не удалось.