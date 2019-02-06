Мэрия Нижнего Тагила выплатит 600 тысяч рублей школьнику, на голову которого упала ветка

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд добилась от городской администрации денежной компенсации за травму, полученную 12-летним школьником от упавшей с дерева ветки. Инцидент произошёл днём 11 июня 2017 года на улице Щорса. Подросток проезжал на велосипеде мимо тополя, и в этот момент ему на голову рухнула тяжёлая ветка.

«Ребёнок более трёх недель находился на стационарном лечении в детской клинической больнице, из которых одну неделю он был без сознания в тяжёлом состоянии. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травма головы является опасной для жизни и квалифицирована как тяжкий вред здоровью. При этом ребёнок продолжает амбулаторное лечение до настоящего времени. В ходе проверки установлено, что администрацией Нижнего Тагила не были приняты достаточные меры по своевременному обследованию и кронированию тополей по улице Щорса, что повлекло за собой получение несовершеннолетним указанной выше травмы», — пояснили АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района.

Ведомство направило в суд исковое заявление в интересах подростка о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, но инстанция сократила сумму до 600 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.