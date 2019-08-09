Мэрия Нижнего Тагила восстановит разрушенный после дождей Треуховский дом

Памятник архитектуры на Кирова, 21, стены которого обрушились на днях, будет восстановлен силами администрации города. Об этом сегодня на аппаратном совещании заявил мэр Владислав Пинаев.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, разрушенная стена будет восстановлена. Сейчас аварийное здание огорожено от прохожих, на месте работают специалисты МУП «Тагилдорстрой».

В первой половине XIX века дом на Кирова, 21 был построен для семей заводских служащих Демидова. В советское время в здании располагалось музыкальное училище. Последние годы объект культурного наследия не эксплуатируется и находится в плачевном состоянии.

Напомним, в мае Свердловское управление госохраны включило Треуховский дом в охранную зону объектов культурного наследия.