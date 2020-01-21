Мэрия Нижнего Тагила утвердила новый список аварийных домов под снос. Один из них 1905 года постройки

Мэрия Нижнего Тагила утвердила и опубликовала на официальном сайте города новый список аварийных домов, подлежащих сносу. В реестр вошло 117 многоквартирных зданий, где числится 1560 жителей города и близлежащих сёл и деревень. Управляющие организации до переселения людей должны организовать мониторинг состояния зданий и проводить их регулярное аварийно-техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасных условий для проживания и соблюдения санитарных норм.

Во внесённых в список домов под снос сегодня числится 584 семьи. Больше всего аварийных объектов — 40 — было выявлено в сельских населённых пунктах, только в Уральце их 24. В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила к сносу готовится 34 здания, в Ленинском — 39, в Дзержинском — всего 4. Общая расселяемая площадь составляет 24749,3 кв. м. Годы постройки домов — от 1905 до 1984. У некоторых объектов даты постройки не установлены.

Напомним, в мэрии Нижнего Тагила рассчитывают, что в период с 2019 по 2022 год удастся расселить 43 многоквартирных дома. Общий объём финансирования составит 593 млн рублей. В планах у муниципалитета расселить более 12 тысяч кв. м аварийного жилья, в котором проживает 320 семей. В настоящее время работа по переселению ведётся по трём направлениям: приобретение недвижимости непосредственно у застройщиков, уплата выкупной цены и строительство дома в посёлке Уралец для переселения людей из деревянных бараков.