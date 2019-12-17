Владислав Пинаев вручил ключи от новых квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья

Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил трём семьям ключи от новых квартир в жилом комплексе «Лисьегорье» по Черноисточинскому шоссе, купленных у застройщика ООО «Юпитер-НТ» в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

«На первом этапе, рассчитанном на 2019–2020 годы, было запланировано расселение 17 домов. По факту нам удалось предоставить квартиры жителям 22 аварийных зданий. Набранные темпы позволили муниципалитету досрочно приступить к исполнению второго этапа программы и раньше установленных сроков расселить ещё пять домов», — сказал мэр.

Планируется, что в период с 2019 по 2022 год будут расселены 43 многоквартирных дома. Общий объём финансирования составит 593 млн рублей. В планах у муниципалитета расселить более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживает 320 семей. В настоящее время работа по переселению ведётся по трём направлениям: приобретение недвижимости непосредственно у застройщиков, уплата выкупной цены и строительство дома в посёлке Уралец для переселения людей из деревянных бараков.

Собственникам 58 жилых помещений произведена уплата выкупной цены, общий размер которой составил 72,7 млн рублей. По результатам конкурсных процедур приобретено 25 жилых помещений у застройщиков во вновь выстроенных домах по адресам: Черноисточинское шоссе, 26, к. 1 и к. 2, ул. Тимирязева, 30, которые предоставлены 25 семьям (106 человек) по договорам социального найма. В октябре 2019 года начато строительство дома, завершить которое планируется к сентябрю 2020 года. В новый дом переедет 30 семей (77 человек), проживающих в аварийных домах посёлков Уралец и Канава.