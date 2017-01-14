Мэрия Нижнего Тагила списала многомиллионные долги «Тагилэнерго» в обмен на бесплатное отопление

Мэрия Нижнего Тагила списала долги МУП «Тагилэнерго» за аренду муниципального имущества и в обмен на бесплатное отопление передала их МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений». Об этом сегодня, 18 января, на заседании думской комиссии по предпринимательству сообщила начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова. Дебиторская задолженность МУП «Тагилэнерго» составляла 28,1 млн рублей.

«В рамках действующего законодательства бюджетный кодекс предусматривает взаимозачёт. То есть ЦОЗИП будет рассчитываться нашими долгами с “Тагилэнерго” по оплате за предоставление услуг отопления», – пояснила Михайлова.

В целом за последние 3 года задолженность за аренду муниципального имущества, по словам чиновницы, снизилась в 2 раза. Так, если в 2014 году она составляла более 100 млн рублей, то на 1 декабря 2016 года – порядка 50 млн рублей. После перевода дебиторской задолженности «Тагилэнерго» ЦОЗИП мэрии осталось взыскать с предпринимателей города ещё 22 млн рублей. Однако эти деньги, скорее всего, «останутся висеть в воздухе», призналась Михайлова.

«Самые крупные должники сегодня – это ООО “Аптеки Вагонки”, ИП Стриганова и ООО “Респект”. В отношении них была инициирована процедура банкротства. Сейчас задолженность выше 300 тысяч рублей может быть списана только в рамках банкротного дела. Но большая проблема в том, что у таких организаций, как правило, нет имущества. Например, компания должна нам 4 млн рублей. Нам нужно заплатить 180 тысяч рублей, чтобы начать банкротное производство. Мы это делаем, а в итоге арбитражный суд закрывает дело в связи с тем, что расплачиваться этой компании с нами просто нечем, у неё нет ни денег, ни имущества. Не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, который ужесточил наказание за списание дебиторской задолженности для всех участников этого процесса. И для нашего муниципалитета это не очень хорошо», – подчеркнула чиновница.

Напомним, в 2016 году МУП «Тагилэнерго» благодаря изменению действующей с 2014 года схемы работы с ЕВРАЗ НТМК окончил отопительный сезон с прибылью, однако это не спасло его от процедуры банкротства и введения внешнего управления. Замглавы администрации города Константин Захаров заявил на заседании гордумы 30 июня, что банкротство необходимо предприятию для того, чтобы основные кредиторы могли списать свою задолженность, как безнадёжную, и муниципальная организация «очистилась». В октябре 2016 года общая задолженность МУП «Тагилэнерго» составляла 2,383 миллиарда рублей.

Агентство новостей «Между строк»