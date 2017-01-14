Сегодня: Ср, 18 Января, 2017 | USD 59.18 руб. 0.18   EUR 63.23 руб. 0.23   | -16 °C
18 Янв 2017 16:45 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила списала многомиллионные долги «Тагилэнерго» в обмен на бесплатное отопление

Мэрия Нижнего Тагила списала долги МУП «Тагилэнерго» за аренду муниципального имущества и в обмен на бесплатное отопление передала их МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений». Об этом сегодня, 18 января, на заседании думской комиссии по предпринимательству сообщила начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова. Дебиторская задолженность МУП «Тагилэнерго» составляла 28,1 млн рублей.

«В рамках действующего законодательства бюджетный кодекс предусматривает взаимозачёт. То есть ЦОЗИП будет рассчитываться нашими долгами с “Тагилэнерго” по оплате за предоставление услуг отопления», – пояснила Михайлова.

В целом за последние 3 года задолженность за аренду муниципального имущества, по словам чиновницы, снизилась в 2 раза. Так, если в 2014 году она составляла более 100 млн рублей, то на 1 декабря 2016 года – порядка 50 млн рублей. После перевода дебиторской задолженности «Тагилэнерго» ЦОЗИП мэрии осталось взыскать с предпринимателей города ещё 22 млн рублей. Однако эти деньги, скорее всего, «останутся висеть в воздухе», призналась Михайлова.

«Самые крупные должники сегодня – это ООО “Аптеки Вагонки”, ИП Стриганова и ООО “Респект”. В отношении них была инициирована процедура банкротства. Сейчас задолженность выше 300 тысяч рублей может быть списана только в рамках банкротного дела. Но большая проблема в том, что у таких организаций, как правило, нет имущества. Например, компания должна нам 4 млн рублей. Нам нужно заплатить 180 тысяч рублей, чтобы начать банкротное производство. Мы это делаем, а в итоге арбитражный суд закрывает дело в связи с тем, что расплачиваться этой компании с нами просто нечем, у неё нет ни денег, ни имущества. Не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, который ужесточил наказание за списание дебиторской задолженности для всех участников этого процесса. И для нашего муниципалитета это не очень хорошо», – подчеркнула чиновница.

Напомним, в 2016 году МУП «Тагилэнерго» благодаря изменению действующей с 2014 года схемы работы с ЕВРАЗ НТМК окончил отопительный сезон с прибылью, однако это не спасло его от процедуры банкротства и введения внешнего управления. Замглавы администрации города Константин Захаров заявил на заседании гордумы 30 июня, что банкротство необходимо предприятию для того, чтобы основные кредиторы могли списать свою задолженность, как безнадёжную, и муниципальная организация «очистилась». В октябре 2016 года общая задолженность МУП «Тагилэнерго» составляла 2,383 миллиарда рублей.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Мэрия Нижнего Тагила списала многомиллионные долги «Тагилэнерго» в обмен на бесплатное отопление

Рекомендуемые новости:

64x64
14.Янв.17 15:32 | Комментарии: 0

Город, которого нет. О тагильском памятнике Николаю Демидову и его «братьях»

64x64
13.Янв.17 09:15 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: Старый Новый год, Beatles day и «Закон ночи»

О том, чем заняться с 13 по 15 января
64x64
12.Янв.17 11:15 | Комментарии: 0

Источник: Избитая мужем тагильчанка Дарья Зембицкая могла умереть в лесу от переохлаждения

Лента новостей

СМИ: В Екатеринбург прилетит министр обороны Сергей Шойгу СМИ: В Екатеринбург прилетит министр обороны Сергей Шойгу
18.01.2017 | Комментарии: 0
После угрозы ГИБДД закрыть движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле дорожные службы отчитались об устранении замечаний После угрозы ГИБДД закрыть движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле дорожные службы отчитались об устранении замечаний
18.01.2017 | Комментарии: 0
Мэрия Нижнего Тагила списала многомиллионные долги «Тагилэнерго» в обмен на бесплатное отопление Мэрия Нижнего Тагила списала многомиллионные долги «Тагилэнерго» в обмен на бесплатное отопление
18.01.2017 | Комментарии: 0
«Роснефть» на запрос «Дождя» о незаконной мигалке автомобиля Сечина послала журналистов на четыре буквы «Роснефть» на запрос «Дождя» о незаконной мигалке автомобиля Сечина послала журналистов на четыре буквы
18.01.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге 7-летняя девочка перепутала ночь с утром и ушла в школу. Домой её вернула полиция через несколько часов В Екатеринбурге 7-летняя девочка перепутала ночь с утром и ушла в школу. Домой её вернула полиция через несколько часов
18.01.2017 | Комментарии: 0
Банкам разрешат оформлять паспорта и миграционные документы Банкам разрешат оформлять паспорта и миграционные документы
18.01.2017 | Комментарии: 0
В Кремле ответили на предложение Савченко обменять Крым на Донбасс В Кремле ответили на предложение Савченко обменять Крым на Донбасс
18.01.2017 | Комментарии: 0
Президент УЕФА: Тесты не выявили проблем с допингом у российских футболистов Президент УЕФА: Тесты не выявили проблем с допингом у российских футболистов
18.01.2017 | Комментарии: 0
Центр Кудрина пожаловался на репрессивность принимаемых российских законов Центр Кудрина пожаловался на репрессивность принимаемых российских законов
18.01.2017 | Комментарии: 0
Осуждённые за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Россию Осуждённые за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Россию
18.01.2017 | Комментарии: 0

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)


Господдержку ведущих вузов хотят урезать на 12 миллиардов рублей Господдержку ведущих вузов хотят урезать на 12 миллиардов рублей
18.01.2017 | Комментарии: 0
Нижний Тагил может попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самый массовый спуск горнолыжников с фонариками Нижний Тагил может попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самый массовый спуск горнолыжников с фонариками
18.01.2017 | Комментарии: 0
ФСБ порекомендовала операторам связи запланировать расходы на «закон Яровой» ФСБ порекомендовала операторам связи запланировать расходы на «закон Яровой»
18.01.2017 | Комментарии: 0
На стройке супермаркета «Лента» в Екатеринбурге рабочему взрывом оторвало ногу На стройке супермаркета «Лента» в Екатеринбурге рабочему взрывом оторвало ногу
18.01.2017 | Комментарии: 0
Минобороны призвало Свердловскую область помочь жителям Сирии лекарствами и медикаментами Минобороны призвало Свердловскую область помочь жителям Сирии лекарствами и медикаментами
18.01.2017 | Комментарии: 0
Минфин не разрешил регионам менять ставку НДФЛ Минфин не разрешил регионам менять ставку НДФЛ
18.01.2017 | Комментарии: 0
«Коммерсантъ» сообщил о совместном предприятии Сбербанка и Alibaba «Коммерсантъ» сообщил о совместном предприятии Сбербанка и Alibaba
18.01.2017 | Комментарии: 0
Савченко призвала Украину признать Крым российским ради Донбасса Савченко призвала Украину признать Крым российским ради Донбасса
18.01.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге аэропорт «Кольцово» задержал 17 авиарейсов из-за тумана В Екатеринбурге аэропорт «Кольцово» задержал 17 авиарейсов из-за тумана
18.01.2017 | Комментарии: 0
За год цены на квартиры в Нижнем Тагиле упали почти на 10% За год цены на квартиры в Нижнем Тагиле упали почти на 10%
18.01.2017 | Комментарии: 0
Российских сенаторов обяжут согласовывать иностранные награды с МИД Российских сенаторов обяжут согласовывать иностранные награды с МИД
18.01.2017 | Комментарии: 0
Детский омбудсмен назвала иск американцев против «закона Димы Яковлева» неправомочным Детский омбудсмен назвала иск американцев против «закона Димы Яковлева» неправомочным
18.01.2017 | Комментарии: 0
Глава «Северстали» спрогнозировал падение цен на металлургическое сырьё Глава «Северстали» спрогнозировал падение цен на металлургическое сырьё
18.01.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Госдума предложила лишать водителей прав за опасное вождение СМИ: Госдума предложила лишать водителей прав за опасное вождение
18.01.2017 | Комментарии: 0
Эдварду Сноудену продлили вид на жительство в России Эдварду Сноудену продлили вид на жительство в России
18.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости