Мэрия Нижнего Тагила разрешила провести в городе митинг против мусорной реформы, вредных выбросов и загрязнения Черноисточинского пруда

Тагильская администрация согласовала экс-кандидату на должность мэра, общественнику и блогеру Илье Коровину проведение экологического митинга в городе. Протестная акция пройдёт 3 февраля возле памятника металлургам у подножья Лисьей горы. Жители города хотели провести мероприятие в Комсомольском сквере, но там в это время будет проходить митинг, посвящённый Дню воинской славы России. Поэтому мэрия предложила общественникам организовать свою акцию у Лисьей горы.

Планируется, что в протестной акции примут участие 300 уральцев, в том числе представители местных отделений КПРФ и ЛДПР. В соцсети «ВКонтакте» Коровин (Илiя Тагильчанинъ) призывает жителей Нижнего Тагила привести на митинг как можно больше своих друзей и коллег по работе. Во время мероприятия будет работать «открытый микрофон».

«Прекратите все склоки и ссоры в интернете – о них никто, кроме вас, не узнает. Власть, видя слабость и неорганизованность народа, давит его всё новыми и новыми оброками. Власть служит олигархии, а не народу, а это предательство Конституции, так как в теории власть принадлежит народу. Только массовыми протестами, только общими усилиями мы сможем постоять за себя. Если сегодня у тебя ещё всё более или менее хорошо, то завтра может резко наступить очень и очень плохо. То, что происходит в нашей стране, недопустимо», – написал общественник на своей странице во «ВКонтакте».

Митинг в Нижнем Тагиле будет организован в рамках всероссийской экологической акции протеста. Пришедшие на него жители будут выступать против повышения тарифов на вывоз мусора, до сих пор не решённой проблемы загрязнения Черноисточинского пруда, а также безнаказанности промышленных предприятий за выбросы вредных веществ.

Во всероссийской акции планируют принять участие жители Ярославской, Владимирской, Псковской, Московской, Челябинской, Архангельской, Тамбовской областей и Красноярского края. Активисты будут требовать «прекратить замалчивать проблему экогеноцида». При этом активисты 23 регионов России выйдут 3 февраля на митинги против мусорной реформы.