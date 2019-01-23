Жители 23 российских регионов объявили об акции протеста против мусорной реформы

Активисты 23 регионов России заявили о намерении выйти 3 февраля на всероссийскую акцию протеста против мусорной реформы, пишет Znak.com.

В число регионов, заявивших об участии в акции «Россия не помойка», вошли Москва и область, Санкт-Петербург, Татарстан, Архангельская, Ростовская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Новосибирская, Иркутская, Челябинская, Свердловская, Тюменская области, Красноярский край, республика Коми и другие субъекты РФ. В ряде регионов протестовать собираются по несколько городов, часть из них уже получила разрешения на проведение акций от местных властей.

Как указано в карте экопротеста, в некоторых городах уведомления о проведении акций ещё не поданы (в частности, в Челябинске, Тюмени, Нижнем Тагиле).

Заявлено, что митинги проходят против грабительских мусорных тарифов и за эффективную, разумную и грамотную политику в сфере обращения с ТКО. Инициатива о проведении федеральной акции пошла с севера России.

«В конце прошлого года в ряде городов России прошли антимусорные акции протеста. Около 30 тысяч человек вышли на пикеты и митинги, потребовав остановить строительство полигона в Шиесе, не допустить доставку на север московских ТКО, отправить губернатора Архангельской области в отставку и повсеместно начать раздельный сбор мусора с его последующей глубокой переработкой. Уже 3 февраля пройдёт повторная акция протеста, вызванная тем, что власти отказались выслушать требования людей и посчитали их мнение незначительным. К митингам в Архангельской области намерены присоединиться и другие регионы, страдающие от недальновидной политики властей в области обращения с ТКО, а также регионы, где власть не решает и другие экологические проблемы», — говорится в обращении организаторов акции.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала действовать новая схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в большинстве субъектов РФ выбраны региональные операторы по обращению с отходами, которые несут ответственность за вывоз и утилизацию мусора, установлены тарифы на эту услугу.