Мэрия Нижнего Тагила потратит 233 тысячи рублей на изучение общественного мнения горожан

Мэрия Нижнего Тагила потратит 233 тысячи рублей на изучение общественного мнения по теме «Социально-экономическая ситуация в городе». Заказчиком на выполнение работы выступило муниципальное «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). Сбор мнений среди тагильчан компания-исполнитель должна завершить до конца апреля.

Компания, которая будет выполнять исследование, должна самостоятельно разработать и предоставить заказчику исследовательскую программу. С кем администрация города заключила контракт, в документах не уточняется. В АРИС разглашать информацию о заказчике также отказались, сославшись на федеральный закон № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По словам сотрудников учреждения, всю информацию, которая необходима для уведомления общественности, они разместили на сайте.

Согласно техническому заданию, в опросе должны поучаствовать 2400 тагильчан в 40 точках города. Цель исследования — проанализировать текущую ситуацию социально–экономического развития города.

«Выборка репрезентирует социально-демографические группы населения Нижнего Тагила в возрасте от 18 лет и старше по полу и возрасту, а именно: по полу женщин — 53%, мужчин — 47%. По возрасту в соотношении от 18 до 24 лет — 5%, от 25 до 34 лет — 14%, от 45 до 54 лет — 13%, от 55 до 64 лет — 16%, от 64 лет и старше — 37%», — сказано в документации.

Программа социологического исследования должна содержать постановку проблемы и цели исследования. Проводить сбор мнений будут в формате интервью. При этом на всех этапах сбора информации исполнитель должен гарантировать её конфиденциальность.