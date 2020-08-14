Мэрия Нижнего Тагила пообещала подумать над строительством новой скейт-площадки взамен демонтированной в центре города

В мэрии Нижнего Тагила обсуждают возможность строительства новой скейт-площадки взамен демонтированной в центре города после несчастного случая. Как сообщает пресс-служба мэрии, глава города Владислав Пинаев дал поручение в ближайшее время рассмотреть варианты создания спортивного сооружения.

«Любой вид спорта — это не только способ реализовать себя, добиться уникальных результатов. В первую очередь это здоровый образ жизни и развитие у себя таких необходимых для человека качеств, как самодисциплина, твёрдость характера, умение преодолевать трудности. Мне в жизни спорт дал очень многое, поэтому считаю правильным сделать всё от нас зависящее, чтобы юные тагильчане и дальше могли заниматься и скейтбордингом, и BMX в центре города, — подчеркнул Владислав Пинаев. — К сожалению, демонтируемое сооружение бесхозное и находится на федеральной земле. Муниципалитет не имеет права заниматься его эксплуатационным содержанием. Чтобы решить проблему, рассмотрим варианты строительства новой скейт-площадки».

Накануне по представлению прокуратуры Ленинского района начался демонтаж скейт-площадки на территории Горно-металлургического колледжа, где в начале августа травмировался 11-летний школьник. После инцидента прокуратура начала проверку и выяснила, что у конструкции нет балансодержателя. Как рассказал АН «Между строк» директор колледжа Михаил Холкин, взять скейт-площадку на баланс и привести её в надлежащее состояние он не может, поскольку отсутствуют необходимые документы. Местные райдеры решение о демонтаже приняли болезненно, поскольку в городе сейчас практически не осталось хороших скейт-площадок.