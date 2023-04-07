Мэрия Нижнего Тагила переносит ремонт плотины на улице Челюскинцев на 2024 год

Капитальный ремонт плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле около музея-завода перенесут на 2024 год. Об этом Владислав Пинаев рассказал в эфире телеканала «Тагил-ТВ». Поиск подрядчика планируют начать после весеннего паводка.

Разработку проектной документации реконструкции плотины Тагильского пруда осуществляет екатеринбургская компания ООО «Уралкомплект-Наука». За свои услуги она получит 50 миллионов рублей. Проектировщики должны разработать эскизный проект реконструируемого объекта, выдержав его в стилистическом оформлении тагильской застройки конца XIX – начала XX века. Техническое задание также подразумевает размещение клумб, газонов, фонтана и ландшафтного освещения.

Сейчас подрядчик попросил продлить сроки подготовки документации до конца года, так как появились дополнительные работы. Общая стоимость реконструкции уже превышает миллиард рублей. В мэрии утверждают, что потребуется дополнительное финансирование.

«Сейчас уже окончательно поняли с подрядчиком, какие работы требуются. Тяжело будет жителям, да, это транспортная артерия, но делать надо. Ремонт плотины будет сложнейший. Поверьте, на кону стоит жизнь и безопасность людей, работа градообразующих предприятий и“Уралвагонзавода” и ЕВРАЗ НТМК», — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире.

Объезжать участок плотины тагильчанам придётся через улицы Кирова, Тагильскую и Черных. Владислав Пинаев надеется, что до этого времени начнётся строительство Восточного объезда, который будет начинаться в районе нового моста через Тагильский пруд.