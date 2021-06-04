Общество

Мэрия Нижнего Тагила перенесла реконструкцию Привокзальной площади на 2022 год

04.06.2021 11:18
Мэрия Нижнего Тагила перенесла реконструкцию Привокзальной площади на 2022 год

Мэрия Нижнего Тагила перенесла реконструкцию Привокзальной площади на 2022 год. Решение было принято накануне во время совещания. По словам главы города Владислава Пинаева, капремонт площади в этом году создаст транспортные проблемы, так как совпадает с ремонтом путепровода на улице Циолковского. Решение о переносе принято в том числе из-за высокой загрузки подрядчиков на объектах программы БКАД.

«Сейчас перекрыт мостовой переход на улице Циолковского. С этим связаны некоторые затруднения при перемещении общественного и личного транспорта. Капремонт Привокзальной площади в этом году создаст транспортные проблемы. Кроме того, в Нижнем Тагиле ведётся большое количество ремонтов автомобильных дорог, благоустраиваются общественные и дворовые территории. Загрузка наших подрядчиков на объектах программы “Формирование комфортной городской среды” и БКАД очень высока. Поэтому считаю, что необходимо перенести срок реализации данного проекта на 2022 год. Затем за один год сделать реконструкцию Привокзальной площади и установить стелу. Мне кажется, что в сегодняшней ситуации это разумное решение», — цитирует Владислава Пинаева пресс-служба мэрии.

Планируется, что к 11 июня текущего года проект реконструкции Привокзальной площади должен получить положительное заключение госэкспертизы. После этого Служба заказчика городского хозяйства объявит конкурс на выполнение работ.

  • Привокзальная площадь Нижнего Тагила должна была полностью преобразиться в 2021 году. С территории на улице Садовой (от проспекта Ленина до Заводской) планировалось убрать старые рекламные конструкции и павильоны. Также по проекту должны перенести кафе и участковый пункт полиции. С одной стороны площади сделают пешеходную зону, с другой — парковочные места. А в самом центре установят стелу «Город трудовой доблести».
  • В марте стало известно, как будет выглядеть стела «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади.
Фото: 
пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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