Мэрия Нижнего Тагила перенесла реконструкцию Привокзальной площади на 2022 год. Решение было принято накануне во время совещания. По словам главы города Владислава Пинаева, капремонт площади в этом году создаст транспортные проблемы, так как совпадает с ремонтом путепровода на улице Циолковского. Решение о переносе принято в том числе из-за высокой загрузки подрядчиков на объектах программы БКАД.

«Сейчас перекрыт мостовой переход на улице Циолковского. С этим связаны некоторые затруднения при перемещении общественного и личного транспорта. Капремонт Привокзальной площади в этом году создаст транспортные проблемы. Кроме того, в Нижнем Тагиле ведётся большое количество ремонтов автомобильных дорог, благоустраиваются общественные и дворовые территории. Загрузка наших подрядчиков на объектах программы “Формирование комфортной городской среды” и БКАД очень высока. Поэтому считаю, что необходимо перенести срок реализации данного проекта на 2022 год. Затем за один год сделать реконструкцию Привокзальной площади и установить стелу. Мне кажется, что в сегодняшней ситуации это разумное решение», — цитирует Владислава Пинаева пресс-служба мэрии.

Планируется, что к 11 июня текущего года проект реконструкции Привокзальной площади должен получить положительное заключение госэкспертизы. После этого Служба заказчика городского хозяйства объявит конкурс на выполнение работ.