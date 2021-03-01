Стало известно, как будет выглядеть стела «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади Нижнего Тагила

Сегодня, 1 марта, были подведены итоги конкурса на лучший эскизный проект стелы «Город трудовой доблести». Лучший проект объявили на совещании в формате видеоконференции с главами городов, которым присвоено почётное звание РФ. В их число входит и Нижний Тагил. Об итогах конкурса рассказал помощник президента Владимир Мединский. В финал вышли 20 проектов, из которых выбирали победителя. Все эскизы были размещены на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО). Учитывали результаты общественного голосования, мнение глав городов и оценки экспертов Творческого совета РВИО, который возглавляет Андрей Кончаловский.

Победивший вариант представляет собой стелу, увенчанную гербом города. Она будет установлена на четырёхгранный пьедестал, в основе которого ступени. На одной из его граней разместят указ о присвоении городу почётного звания. Три других грани будут украшены тематическими рельефами и будут посвящены основным отраслям промышленности военных лет.

В разных городах внешний вид стелы будет отличаться. Каждое архитектурное сооружение будет индивидуально и посвящено конкретному городу. Может изменяться высота стелы, элементы её оформления, способы размещения и компоновка пространства. Адаптировать проект к конкретному месту будут творческие команды. В их состав войдут представители РВИО и главные архитекторы городов. Часть работ предполагают выполнить на условиях софинансирования со стороны РВИО.

По словам главы города Владислава Пинаева, в Нижнем Тагиле специалисты уже готовы приступить к разработке адаптированного художественного решения архитектурной композиции «Город трудовой доблести».

«Место для стелы у нас определено на основании голосования тагильчан. Стела будет установлена на Привокзальной площади. До конца марта планируется завершить разработку проектной документации на реконструкцию этой территории. Проектирование выполняет ООО "УралдорНИЦ". Решать, что необходимо изобразить и увековечить на монументе, символизирующем трудовой подвиг жителей города во время Великой Отечественной войны, будем коллегиально», — отметил Владислав Пинаев.

Напомним, чтобы освободить пространство под сквер со стелой «Город трудовой доблести» потребуется демонтаж рекламных конструкций и снос нескольких сооружений. В частности, кафе, участкового пункта полиции, остановочных павильонов и киосков. Комплексное благоустройство Привокзальной площади включает в себя участок улицы Садовой от проспекта Ленина до улицы Заводской. Перед специалистами подрядчика поставлена задача до 31 марта разработать комплекс инженерно-технических решений по модернизации транспортной инфраструктуры и упорядочению пешеходных и транспортных потоков.