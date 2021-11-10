Мэрия Нижнего Тагила объявила повторный конкурс на архитектурную подсветку шести домов в центре. В первый раз никто не заявился    

Мэрия Нижнего Тагила повторно объявила конкурс на монтаж архитектурной подсветки шести зданий, расположенных в центре города. Работы должны быть завершены до 20 декабря. Документ о поиске подрядчика опубликован на портале госзакупок. На первый тендер никто не заявился, поэтому аукцион признали несостоявшимся.

Напомним, мэрия готова потратить на подсветку 11,5 миллиона рублей. Согласно техдокументации, световое оформление появится на домах по проспекту Ленина под номерами 50, 52, 69, 71, по проспекту Строителей на доме № 10/15, а также на фасаде дома Строителей, 17 / Мира, 11. Работы будут выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города до 2024 года».

Жильцы дома № 10/15 на проспекте Строителей выступили против архитектурной подсветки, которую хотят установить на фасаде их дома. Люди опасаются, что прожекторы будут ярко светить в их квартиры и тем самым мешать сну.