Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на реконструкцию лесопарковой зоны «Пихтовые горы» за 145 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила объявила электронный конкурс по поиску компании-подрядчика для реконструкции лесопарковой территории «Пихтовые горы» за 144,8 млн рублей. Победитель торгов должен будет благоустроить большую площадку между улицами Зари, Парковой, Пихтовой и Максарёва. Там расположен лесной массив с пустырями и горками, на которых любят кататься жители города. Победитель торгов определится в середине декабря.
Ранее сообщалось, что уже в 2021 году на работы выделят 80 млн рублей. Полностью завершить благоустройство планируется лишь к лету 2024 года. Концепция реконструкции территории выполнена с учётом требований законодательства по сохранению деревьев, входящих в категорию защитных лесов. Перед будущим подрядчиком стоят непростые задачи. Ему придётся организовывать велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, а также смотровую площадку на скальном участке таким образом, чтобы угодить всем тагильчанам — и мамам с колясками, и спортсменам, и пожилым гражданам. Кроме того, необходимо будет сделать поле для мини-футбола и скейт-парк, обустроить вольер для выгула собак.
Площадь Танкостроителей приведут в порядок по другому контракту. Там обновят монумент с танком Т-72, обновят плиточное покрытие, расширят парковочную зону. Также на площади организуют освещение, высадят деревья и кустарники.
- Пихтовые горы набрали больше всего голосов жителей Нижнего Тагила среди проектов благоустройства на 2021 год. За реконструкцию высказались 1568 жителей города. Поэтому благоустраивать территорию в Дзержинском районе будут в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональной программы «Формирование современной городской среды в Свердловской области».
- С 2019 по 2020 год в Тагиле благоустроили свыше 13 дворовых и общественных территорий. Реконструированы парк Победы на ГГМ, Пионерский сквер и площадь у торгового центра по улице Зари на Вагонке. На пустыре в самом центре города открылся парк «Народный». Создана спортплощадка в Девятом посёлке, экопарк на Муринских прудах площадью 7,5 га.
- В 2021 году в Нижнем Тагиле за 156 млн рублей создадут «Аллею рандеву» у медколледжа и реконструируют две зоны отдыха.
- Благоустраивают общественные территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».