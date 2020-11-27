Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на реконструкцию лесопарковой зоны «Пихтовые горы» за 145 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила объявила электронный конкурс по поиску компании-подрядчика для реконструкции лесопарковой территории «Пихтовые горы» за 144,8 млн рублей. Победитель торгов должен будет благоустроить большую площадку между улицами Зари, Парковой, Пихтовой и Максарёва. Там расположен лесной массив с пустырями и горками, на которых любят кататься жители города. Победитель торгов определится в середине декабря.

Ранее сообщалось, что уже в 2021 году на работы выделят 80 млн рублей. Полностью завершить благоустройство планируется лишь к лету 2024 года. Концепция реконструкции территории выполнена с учётом требований законодательства по сохранению деревьев, входящих в категорию защитных лесов. Перед будущим подрядчиком стоят непростые задачи. Ему придётся организовывать велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, а также смотровую площадку на скальном участке таким образом, чтобы угодить всем тагильчанам — и мамам с колясками, и спортсменам, и пожилым гражданам. Кроме того, необходимо будет сделать поле для мини-футбола и скейт-парк, обустроить вольер для выгула собак.

Площадь Танкостроителей приведут в порядок по другому контракту. Там обновят монумент с танком Т-72, обновят плиточное покрытие, расширят парковочную зону. Также на площади организуют освещение, высадят деревья и кустарники.