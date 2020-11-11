В Нижнем Тагиле на реконструкцию лесопарковой зоны «Пихтовые горы» потратят 150 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила намерена направить на реконструкцию лесопарковой территории «Пихтовые горы» 149,7 млн рублей. Благоустраивать будут большую площадку между улицами Зари, Парковой, Пихтовой и Максарёва. Там расположена также площадь Танкостроителей, лесной массив с пустырями и горками, на которых так любят кататься жители города. Муниципальная Служба заказчика городского хозяйства объявит конкурс по определению компании-подрядчика для реконструкции общественной территории в ближайшее время. Уже в 2021 году на работы выделят 80 млн рублей. Полностью завершить благоустройство планируется лишь к лету 2024 года.

«Подрядчик самостоятельно выполняет освидетельствование геодезической разбивочной основы, разбивку и закрепление на местности осей и точек поворота трасс коммуникаций. Проводит все необходимые пусконаладочные работы, в том числе технологическое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения», — говорится в постановлении администрации об осуществлении закупки.

Дизайн-проект обустройства лесного массива площадью 25,5 га разработал институт «Тагилтрансмашпроект» от УВЗ. Концепция реконструкции территории была выполнена с учётом требований законодательства по сохранению деревьев, входящих в категорию защитных лесов. В начале этого года проект обсуждали на общественных слушаниях. У многих тагильчан возникли к нему вопросы. Жители города выступили против вырубки деревьев и за максимально естественный вид будущей зоны отдыха. Чтобы не нарушать корневую систему деревьев, три главные тропинки, проходящие по лесопарковой зоне, проектировщики решили отсыпать песчано-щебёночной смесью. Вдоль них установят лавочки, урны и смонтируют столбы освещения.

Перед будущим подрядчиком стоят непростые задачи. Ему придётся организовывать велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, а также смотровую площадку на скальном участке таким образом, чтобы угодить всем тагильчанам — и мамам с колясками, и спортсменам, и пожилым гражданам. Кроме того, необходимо будет сделать поле для мини-футбола и скейт-парк, обустроить вольер для выгула собак.