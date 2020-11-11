Общество

В Нижнем Тагиле на реконструкцию лесопарковой зоны «Пихтовые горы» потратят 150 млн рублей

11.11.2020 11:36
В Нижнем Тагиле на реконструкцию лесопарковой зоны «Пихтовые горы» потратят 150 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила намерена направить на реконструкцию лесопарковой территории «Пихтовые горы» 149,7 млн рублей. Благоустраивать будут большую площадку между улицами Зари, Парковой, Пихтовой и Максарёва. Там расположена также площадь Танкостроителей, лесной массив с пустырями и горками, на которых так любят кататься жители города. Муниципальная Служба заказчика городского хозяйства объявит конкурс по определению компании-подрядчика для реконструкции общественной территории в ближайшее время. Уже в 2021 году на работы выделят 80 млн рублей. Полностью завершить благоустройство планируется лишь к лету 2024 года. 

«Подрядчик самостоятельно выполняет освидетельствование геодезической разбивочной основы, разбивку и закрепление на местности осей и точек поворота трасс коммуникаций. Проводит все необходимые пусконаладочные работы, в том числе технологическое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения», говорится в постановлении администрации об осуществлении закупки. 

Дизайн-проект обустройства лесного массива площадью 25,5 га разработал институт «Тагилтрансмашпроект» от УВЗ. Концепция реконструкции территории была выполнена с учётом требований законодательства по сохранению деревьев, входящих в категорию защитных лесов. В начале этого года проект обсуждали на общественных слушаниях. У многих тагильчан возникли к нему вопросы. Жители города выступили против вырубки деревьев и за максимально естественный вид будущей зоны отдыха. Чтобы не нарушать корневую систему деревьев, три главные тропинки, проходящие по лесопарковой зоне, проектировщики решили отсыпать песчано-щебёночной смесью. Вдоль них установят лавочки, урны и смонтируют столбы освещения. 

Перед будущим подрядчиком стоят непростые задачи. Ему придётся организовывать велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, а также смотровую площадку на скальном участке таким образом, чтобы угодить всем тагильчанам — и мамам с колясками, и спортсменам, и пожилым гражданам. Кроме того, необходимо будет сделать поле для мини-футбола и скейт-парк, обустроить вольер для выгула собак.

  • Пихтовые горы набрали больше всего голосов жителей Нижнего Тагила среди проектов благоустройства на 2021 год. За реконструкцию высказались 1568 жителей города. Поэтому благоустраивать территорию в Дзержинском районе будут в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональной программы «Формирование современной городской среды в Свердловской области».
  • С 2019 по 2020 год в Тагиле благоустроили свыше 13 дворовых и общественных территорий. Реконструированы парк Победы на ГГМ, Пионерский сквер и площадь у торгового центра по улице Зари на Вагонке. На пустыре в самом центре города открылся парк «Народный». Создана спортплощадка в Девятом посёлке, экопарк на Муринских прудах площадью 7,5 га. 
Фото: ntagil/org
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