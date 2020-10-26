Мэрия Нижнего Тагила намерена потратить на реконструкцию моста по улице Циолковского более миллиарда рублей

Тагильская мэрия планирует потратить на реконструкцию улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути 1,1 млрд рублей. В ближайшее время Служба заказчика городского хозяйства объявит конкурс на определение компании-подрядчика для ремонта объектов на сайте госзакупок. Его победитель должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года.

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с заранее подготовленной «Тагилгражданпроектом» проектной и рабочей документацией, а после их окончания получить положительное заключение органа государственного строительного надзора и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2021 и 2022 годах подрядчику заплатят лишь по 50 тысяч рублей, в 2024 году — более миллиарда рублей. Возможен также аванс в размере 30% от суммы муниципального контракта.

Из-за ремонта моста на улице Циолковского могут возникнуть трудности у сотрудников НТМК, которым приходится добираться до работы из других районов города. Ранее ЕВРАЗ даже рассматривал возможность изменения графика работы предприятия.