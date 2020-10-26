Мэрия Нижнего Тагила намерена потратить на реконструкцию моста по улице Циолковского более миллиарда рублей

Тагильская мэрия планирует потратить на реконструкцию улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути 1,1 млрд рублей. В ближайшее время Служба заказчика городского хозяйства объявит конкурс на определение компании-подрядчика для ремонта объектов на сайте госзакупок. Его победитель должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года.
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с заранее подготовленной «Тагилгражданпроектом» проектной и рабочей документацией, а после их окончания получить положительное заключение органа государственного строительного надзора и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2021 и 2022 годах подрядчику заплатят лишь по 50 тысяч рублей, в 2024 году — более миллиарда рублей. Возможен также аванс в размере 30% от суммы муниципального контракта.
Из-за ремонта моста на улице Циолковского могут возникнуть трудности у сотрудников НТМК, которым приходится добираться до работы из других районов города. Ранее ЕВРАЗ даже рассматривал возможность изменения графика работы предприятия.
- Тагильские чиновники не могут привести в порядок мост на улице Циолковского уже несколько лет. В 2018 году они пытались разыграть тендер на реконструкцию путепровода и капитальный ремонт улицы Октябрьской Революции, но безуспешно. Тогда максимальная стоимость контракта составляла 874,8 млн рублей. Все работы нужно было завершить до ноября 2021 года.
- На первом этапе и всего за три месяца планировалось сделать мост через железнодорожные пути на Циолковского. После завершения работ тагильчане смогли бы передвигаться по обновлённому четырёхполосному мосту шириной 30 метров, с трамвайной веткой и пешеходными дорожками. На этом же этапе подрядчик должен был расширить подъезды со стороны улиц Индустриальной и Октябрьской Революции.