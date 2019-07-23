Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта кровли Молодёжного театра

Сегодня на портале госзакупок появилось извещение о проведении электронного аукциона на ремонт кровли Молодёжного театра в Нижнем Тагиле. За обновление кровли закрытого на ремонт театра на Вагонке мэрия готова заплатить 3 млн 815 тыс. рублей.

Победитель аукциона должен будет выполнить строительные работы на крыше над чердаком зрительного зала, над сценой, подсобными помещениями по бокам сцены, венткамерой и кулуарами. Ремонт должен быть выполнен в течение 30 дней со дня заключения контракта. Итоги торгов будут подведены 5 августа.

Добавим, что до открытия творческого сезона в сентябре в Молодёжном театре также обновят световое и звуковое оборудование, проведут косметический ремонт. На эти цели администрация города дополнительно выделила 1 млн 300 тыс. рублей.

До конца августа в театре планируют подготовить две новые постановки: бэби-спектакль «Истории Ладошкиных» режиссёра из Прокопьевска Ирины Ивановой и спектакль для детей от 6 до 12 лет по стихам Даниила Хармса Александра Черепанова из Челябинска. Городская премьера состоится в День города, 10 августа, на площадке Театрграда.