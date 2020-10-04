Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал жителей города соблюдать масочный режим

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал жителей более ответственно отнестись к соблюдению масочного режима и социальной дистанции, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий пост был опубликован на официальной странице города в Instagram. Сейчас в регионе регистрируется большое количество заболеваний COVID-19, вирусной пневмонией, гриппом и ОРВИ.
«Последние данные о распространении коронавируса не могут не настораживать и должны заставить серьёзнее относиться к противоэпидемическим мерам, тем более что ношение масок в общественных местах и транспорте никто не отменял. Риски на самом деле есть. Важно всем помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Для безопасности, для защиты вашего здоровья нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть и обрабатывать антисептиком руки. А при первых признаках респираторного заболевания — не затягивать с лечением и при необходимости обращаться к врачу. Только наше ответственное поведение может затормозить рост заболеваемости», — отметил Владислав Пинаев.
‼️Глава города Владислав Пинаев призвал тагильчан ответственно отнестись к соблюдению масочного режима. "Последние данные о распространении коронавируса не могут не настораживать и должны заставить серьезнее относиться к противоэпидемическим мерам, тем более что ношение масок в общественных местах и транспорте никто не отменял. О том, что борьба с эпидемией ещё не закончена, говорит и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Риски, на самом деле, есть. Важно всем помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Для безопасности, для защиты вашего здоровья нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть и обрабатывать антисептиком руки. А при первых признаках респираторного заболевания - не затягивать с лечением и при необходимости обращаться к врачу. Уверен, большинство тагильчан понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Сегодня, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку, каждый должен понимать, насколько опасно заболеть коронавирусом. Если все мы позаботимся о своем здоровье, медикам будет проще выстраивать работу. К исполнению правил предосторожности надо отнестись со всей серьезностью, только наше ответственное поведение может затормозить рост заболеваемости", - подчеркнул мэр. #НижнийТагил #ВладиславПинаев #здоровьевприоритете #стопвирус
Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригрозил ужесточить карантин, если свердловчане не будут соблюдать масочный режим. Вчера было объявлено, что в Свердловской области выявлено 165 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 23 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 29 640 жителей региона.