Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал жителей города соблюдать масочный режим

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал жителей более ответственно отнестись к соблюдению масочного режима и социальной дистанции, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий пост был опубликован на официальной странице города в Instagram. Сейчас в регионе регистрируется большое количество заболеваний COVID-19, вирусной пневмонией, гриппом и ОРВИ.

«Последние данные о распространении коронавируса не могут не настораживать и должны заставить серьёзнее относиться к противоэпидемическим мерам, тем более что ношение масок в общественных местах и транспорте никто не отменял. Риски на самом деле есть. Важно всем помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Для безопасности, для защиты вашего здоровья нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть и обрабатывать антисептиком руки. А при первых признаках респираторного заболевания — не затягивать с лечением и при необходимости обращаться к врачу. Только наше ответственное поведение может затормозить рост заболеваемости», — отметил Владислав Пинаев.

Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригрозил ужесточить карантин, если свердловчане не будут соблюдать масочный режим. Вчера было объявлено, что в Свердловской области выявлено 165 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 23 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 29 640 жителей региона.