Губернатор Куйвашев пригрозил ужесточить карантин, если свердловчане не будут соблюдать масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично отругал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и всех остальных жителей Свердловской области, которые не соблюдают масочный режим. Глава региона пригрозил свердловчанам повторным введением карантина в случае, если они не будут соблюдать все меры безопасности во время пандемии коронавируса.

«Дорогие земляки, мы прошли самый трудный период, когда была приостановлена работа предприятий, торговых центров, детских садов. В наших силах не возвращаться к данным мерам. Для этого необходимо, чтобы каждый стремился сберечь своё здоровье, это нетрудно сделать. Надо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, придерживаться норм личной гигиены. Желательно сделать прививку от гриппа. Если все мы будем это делать, то обязательно победим инфекцию и нам не придётся вводить дополнительных ограничительных мер», — цитирует Куйвашева Е1.ru.

Губернатор назвал «недопустимым» то, что жители региона перестали носить медицинские маски в общественном транспорте, и потребовал от глав муниципалитетов доложить, почему на территории области ослаблен контроль за соблюдением масочного режима.