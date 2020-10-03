В Свердловской области 165 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 23 человека

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 165 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 23 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 29 640 жителей региона.

«Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона были выписаны 96 человек, всего уральские врачи вылечили 22 063 пациента.

Зарегистрировано 4 летальных исхода. С начала пандемии умерли 611 свердловчан.

В России за последние сутки выявлено 9859 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровели 5563 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 251 летальный исход, выздоровели 975 859 человек.