Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил стенд ЕВРАЗа на юбилейном ИННОПРОМе

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 10 июля, в ходе посещения юбилейной международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге оценил стенд ЕВРАЗа. Там он встретился с управляющим директором ЕВРАЗ НТМК и КГОК Алексеем Кушнарёвым и директором по связям с органами государственной власти ЕВРАЗа Марией Дроновой. То серьёзное техническое перевооружение, которое сегодня заложено в программе дивизиона «Урал», связано в первую очередь с экологией, отметил Кушнарёв. В следующем году Нижнетагильскому металлургическому комбинату исполняется 80 лет, и сейчас ведётся работа по обновлению оборудования, «чтобы городу лучше жилось и людям работалось лучше». Кроме того, руководство муниципалитета и предприятия в тесном взаимодействии готовятся к празднованию 300-летия Нижнего Тагила, которое он будет отмечать уже в 2022 году.

Стенд ЕВРАЗа посетили уже многие почётные гости ИННОПРОМа, а том числе вице-президент Ирана.

Алексей Кушнарёв предложил Владиславу Пинаеву ознакомиться ещё и со стендом Краснодарского края, где есть «вкусные чаи и черешенка».

В этом году ЕВРАЗ выступил стратегическим партнёром международной промышленной выставки ИННОПРОМ – 2019, участие в которой принимают более 600 компаний из 107 стран мира.

В первый день работы выставки ЕВРАЗ представил лучшие IT-наработки в промышленности. Компания использует Big date, машинное обучение, разработку и внедрение экспертных систем. Как отметил вице-президент по информационным технологиям Артём Натрусов, это позволяет ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции, экономить время и сохранять лидерские позиции на рынке. Один из проектов – внедрение на Качканарском ГОКе системы мониторинга горнотранспортного-оборудования. Теперь вся подвижная техника в открытых карьерах оборудована датчиками и экспертными системами. Ещё один проект, который представил ЕВРАЗ – система оптимизации технологического процесса выплавки чугуна на доменной печи №7 ЕВРАЗ НТМК. Проект стабилизировал технологический процесс и улучшил показатели производства.

Так же 8 июля директор ЕВРАЗ НТМК и КГОК Алексей Кушнарёв подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «БелАЗ» и «БелТрансЛогистик». «БелАЗ» уже много лет поставляет мощные самосвалы для работы в карьерах ЕВРАЗ КГОКа. Согласно документу, компании обеспечат высокое качество новых 240-тонных самосвалов и проведение целевого обучения водителей ЕВРАЗ КГОКа, поставку оригинальных запасных частей, а также техническое сопровождение техники на гарантийный период эксплуатации. Вскоре большинство самосвалов грузоподъемностью 240 тонн будет задействовано на освоении Собственно-Качканарского месторождения.