На международной выставке ИННОПРОМ ЕВРАЗ представил лучшие IT-наработки в промышленности

ЕВРАЗ представил шесть самых значимых цифровых проектов на международной промышленной выставке ИННОПРОМ – 2019. Компания использует Big date, машинное обучение, разработку и внедрение экспертных систем. Как отметил вице-президент по информационным технологиям Артём Натрусов, это позволяет ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции, экономить время и сохранять лидерские позиции на рынке.

Один из проектов – внедрение на Качканарском ГОКе системы мониторинга горнотранспортного-оборудования. Теперь вся подвижная техника в открытых карьерах оборудована датчиками и экспертными системами.

«За счёт этого мы понимаем, как движутся самосвалы, как работают экскаваторы. У нас работает автоматическая диспетчеризация, когда система определяет к какому экскаватору должен ехать самосвал. То есть не скапливаются очереди, всё работает более эффективно за счёт этого автоматического баланса, – отметил вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артём Натрусов. – Также много дополнительных датчиков с помощью которых каждый водитель и оператор экскаватора видят в режиме реального времени, насколько загружен самосвал».

По словам Натрусова, в этот проект вошло много небольших элементов автоматизации, но именно в сумме они дают значительный эффект и влияют на эффективность работы ГОКа.

Ещё один проект, который представил ЕВРАЗ – система оптимизации технологического процесса выплавки чугуна на доменной печи №7 ЕВРАЗ НТМК. Проект стабилизировал технологический процесс и улучшил показатели производства.

«Искусственный интеллект, как некий советчик помогает нашим доменщикам принимать решения в процессе плавки. Доменщик в праве принять или не принять совет машины, но наполнение этого интеллекта идёт совместно, за счёт анализа предыдущих лет работы, большого опыта. То есть как доменщики вносят в машину свои показатели, так и машина анализирует, сортирует и затем предлагает оптимальный вариант», – рассказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВАЗ КГОКа Алексей Кушнарёв.

В этом году ЕВРАЗ выступил стратегическим партнёром Международной промышленной выставки ИННОПРОМ – 2019. В выставке принимают участие более 600 компаний из 107 стран мира. Общая площадь экспозиции составляет около 50 тыс. квадратных метров.