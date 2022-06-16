Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил войну нелегальным лошадникам

В мэрии Нижнего Тагила в очередной раз задумались о контроле за конными аттракционами на улицах города. На сегодняшнем совещании со специалистами ветеринарной службы, Роспотребнадзора, налоговой службы, полиции, юридической службы администрации было принято решение создать межведомственную группу, которая будет контролировать этот вопрос, сообщает «Тагильский рабочий».

«Есть пробелы в федеральном и региональном законодательстве. У муниципальных органов власти вообще нет полномочий, чтобы как-то повлиять на ситуацию, — пояснил Владислав Пинаев. — Но, считаем, пора плотно заняться данным вопросом. Во-первых, это угроза жизни тагильчан. Как правило, лошади передвигаются по тротуарам, создают опасность для пешеходов. При катании детей никаких правил не соблюдается. Не будем ждать беды, лучше действовать на опережение. Во-вторых, нас волнует состояние городских дорог: после животных остаются кучи».

Мэр Нижнего Тагила предложил создать межведомственную группу, которую возглавит глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев. Также планируется составить чёткий алгоритм её действий.

«Начнём проводить рейды и параллельно внесём предложения по изменению действующего законодательства. Будем обращаться в Законодательное собрание и правительство Свердловской области, в Государственную думу. Кроме того, у нас есть поддержка Всероссийской ассоциации местного самоуправления, это организация при президенте России», — добавил Пинаев.

С 2016 года муниципалитеты не имеют права привлекать владельцев лошадей и пони к административной ответственности. Те, в свою очередь, этим пользуются: ездят по тротуарам, навязывают свои услуги в парках и скверах, катают детей на массовых мероприятиях. Председатель городской думы Вадим Раудштейн, как юрист, пояснил, что в рамках действующего законодательства можно привлечь к административной ответственности владельцев животных, а также родителей юных погонщиков, которые работают, нарушая Трудовой кодекс.