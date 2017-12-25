На Театральной площади испуганная лошадь покалечила тагильчанку

Накануне вечером на Театральной площади Нижнего Тагила лошадь сбила с ног 55-летнюю женщину. Как рассказала АН «Между строк» сама пострадавшая Наталья Дружинина, около половины седьмого вечера она вместе с двумя внуками семи и трёх лет возвращалась домой из драматического театра.

«Мы шли с новогодней ёлки через ледовый городок, — вспоминает Наталья Дружинина. — Вдруг на площади кто-то запустил фейерверк. Я наклонилась к младшему, но тут же получила удар по голове и упала на землю. Самой лошади я не видела, но люди, которые кинулись меня поднимать, сказали, что лошадь, видимо, испугалась фейерверка, сорвалась и побежала в сторону набережной. Ещё немного, и она бы задела моего внука».

Медики диагностировали у женщины сотрясение головного мозга и травму шеи.

«Я написала заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности лиц, отвечающих за эти аттракционы. Ведь могли пострадать дети, которые там гуляют. Мне сказали, что для начала проверят, имеют ли вообще право данные предприниматели оказывать подобные услуги», — пояснила Дружинина.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили наличие заявления по данному инциденту.

«В настоящее время участковый оперуполномоченный проводит проверку по данному заявлению», — говорят в полиции.

Получить оперативный комментарий пресс-службы мэрии не удалось. В июне 2017 года администрация города внесла изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил. Согласно документу, услуги по катанию на животных (верхом либо с использованием повозки, саней) на территориях общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), за исключением автомобильных дорог, должны предоставляться лишь в четырёх специально предусмотренных местах: на участке проспекта Строителей от Театральной площади до дома № 5 и дома № 4 по проспекту Строителей; на территории Парка культуры и отдыха металлургов по улице Металлургов; в лесопарковой зоне по улице Зари за площадью Танкостроителей; в зелёной зоне по проспекту Ленинградскому, между улицей Володарского и улицей Калинина, возле домов № 30 и № 32.