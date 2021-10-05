«Лошадиные скачки в центральном сквере — это вообще нормально?!» Жители Нижнего Тагила возмущены бесконтрольными катаниями на лошадях по всему городу

Жители Нижнего Тагила возмущены бесконтрольным передвижением лошадников по городу. Помимо навязчивого сервиса с предложением прокатиться на ярко украшенных пони и лошадях, наездники устраивают скачки в городских скверах и парках. Тагильчанка Евгения стала свидетельницей одного из таких забегов в Комсомольском сквере.

«К собачникам в парках худо-бедно уже привыкли, раз нет у нас в городе специально отведённых для выгула собак мест. Но здесь был полный хаос: лошади несутся, за ними украшенные, в бантах пони, собаки на них лают, хозяева пытаются удержать собак, кто-то ругается. Но наездницам-подросткам хоть бы хны, развернулись и мчатся обратно. Лошадиные скачки в центральном сквере — это вообще нормально?! Какой-то сюрреализм с этими бедными животными в бантах, что за адский цирк?» — рассказала АН «Между строк» Евгения.

«Я с подругой и ребёнком гуляла в Пионерском сквере на Вагонке. Находясь на детской площадке, услышала топот копыт, и буквально в метре от меня и моего ребёнка проскакали с огромной скоростью две лошади. Одной из наездниц пришлось уйти в сторону, чтобы не снести нас. После чего девушки остановились у скамейки, но на мои замечания они не отреагировали, даже не извинились. Это не скаковая площадка! А если в этот момент какой-нибудь ребёнок побежал бы?» — написала в соцсетях Регина Завьялова.

Ещё одна тагильчанка, Наталья Зубарева, просит обратить внимание на ситуацию у Театра кукол: несмотря на предупреждающую о штрафе табличку, здесь регулярно предлагают покататься на лошадях и пони.

Официальный документ, который, по идее, должен был регламентировать катание на лошадях в Нижнем Тагиле, перестал действовать ещё в 2018 году. Речь идёт о постановлении администрации города № 1450, которое позволяло выписывать штрафы за незаконные покатушки на животных и в повозках. И установленные у того же Театра кукол запрещающие таблички сейчас уже бессмысленны.

Тем не менее запрет на уличные катания на животных на территории Нижнего Тагила на бумаге существует: он прописан в Правилах благоустройства территории Нижнего Тагила. В статье 15 «Содержание зелёных насаждений» сказано, что на территории города запрещено устраивать катание на лошадях в парках, садах, скверах и бульварах. Но выписывать штрафы правоохранительные органы права не имеют, могут лишь сделать замечание.

В мэрии Нижнего Тагила признают: у городских властей нет полномочий регулировать работу такого бизнеса. Все решения муниципалитета зависят от постановлений областного и федерального правительства.

«В своей работе муниципалитет руководствуется законом Свердловской области № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области", в котором не прописаны меры воздействия на владельцев лошадей, то есть вопрос на законодательном уровне не решён. Тем не менее представители районных администраций взаимодействуют с сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В 2019 году власти Нижнего Тагила обращались к депутату Госдумы Алексею Балыбердину с просьбой помочь решить проблему с незаконным и опасным катанием на улицах города. Но с тех пор ничего не изменилось.

Пытались решить эту городскую проблему и в 2017 году, после череды несчастных случаев. Тогда для оказания услуг по катанию на лошадях в Тагиле было отведено четыре места. Отдельным актом запрещались аттракционы по катанию на животных во время новогодних и рождественских праздников. Но без особого контроля лошадники опять «расползлись» по всему городу.