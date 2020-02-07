Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил ответственного за реализацию нацпроекта «Экология»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев закрепил персональную ответственность за организацию работы по реализации нацпроекта «Экология» за своим заместителем по горхозяйству и строительству Егором Копысовым. Об этом говорится в постановлении администрации, опубликованном на официальном сайте города. Копысов теперь будет отвечать также за достижение результатов федерального проекта «Чистый воздух» в Тагиле.

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Нижний Тагил и ещё 11 российских городов должны снизить вредные выбросы в атмосферу на 20% до 2024 года. В прошлом году свердловский губернатор Евгений Куйвашев, ЕВРАЗ и Минприроды подписали соглашение о снижении вредных выбросов в Тагиле, которое предусматривает инвестирование в мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе со стороны холдинга 3,4 млрд рублей.

В 2018 году на комбинате ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации, одну из лучших в Европе. Сейчас идёт техническое перевооружение домны № 6, после запуска которой будет остановлена выработавшая свой ресурс домна № 5. Ведутся работы по модернизации цеха улавливания и коксохимического производства, ремонту неэффективных газоочистных установок. На комбинате планируют в ближайшее время полностью избавить жителей Нижнего Тагила от неприятных запахов с коксохима и организовать закрытую систему водоснабжения.