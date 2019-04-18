Мэр Нижнего Тагила обсудил перспективы внутреннего туризма в региональном правительстве

В правительстве Свердловской области обсудили перспективы развития туристической отрасли. В регионе сделан акцент на создание новой инфраструктуры для российских и зарубежных туристов и увеличение числа крупных международных мероприятий.

По словам министра инвестиций и развития Виктории Казаковой, в 2018 году туристский поток в регион увеличился по сравнению с 2017 годом на 20% и составил более 1,5 миллиона человек, из них более 190 тысяч иностранных гостей. За последние два года введены в эксплуатацию 12 новых гостиниц. Номерной фонд региона достигает 15 тысяч единиц, или более 32 тысяч мест для гостей. Толчком развития региональной туриндустрии и повышения качества оказываемых услуг, по словам Казаковой, стали подготовка и проведение матчей чемпионата мира по футболу, сообщает департамент информполитики регионального правительства.

В бюджете региона на 2019 год выделено 20 миллионов рублей на ремонт и благоустройство объектов туристского показа и достопримечательностей в муниципалитетах, отбор на предоставление субсидий уже стартовал. По признанию главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, благодаря этим мерам поддержки с 2015 по 2018 год турпоток в город увеличился на 24% и составил 230 тысяч человек. Также за этот период было создано более 300 рабочих мест, связанных со сферой туризма.

«Развитая туристическая отрасль — это один из значимых факторов повышения инвестиционной привлекательности. Мы должны максимально эффективно использовать имеющийся туристский потенциал для наращивания собственной доходной базы местных бюджетов, создания новых рабочих мест, благоустройства территорий», — отметил и. о. губернатора Алексей Орлов.

По словам Орлова, необходимо повышать привлекательность туристской индустрии для инвесторов, также он призвал представителей профильных министерств, бизнеса и глав муниципалитетов активизировать разработку новых туристических маршрутов, работу по созданию туристической инфраструктуры, повышать качество сервисов и услуг.

Зашла речь на совещании и о развитии туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». На 2019 год уже запланированы завершение разработки технических требований для проектирования и строительства горнолыжной деревни, разработки эскизных проектов размещения новых спортивных объектов, разработки мастер-плана по развитию природного парка «Река Чусовая». Ведётся работа по включению проекта развития кластера в федеральную целевую программу, разрабатываемую Ростуризмом. Первые соглашения с будущими резидентами кластера могут подписать на форуме «Большой Урал», который пройдёт в Екатеринбурге 25–26 апреля.

Ещё один туркластер может появиться в районе озера Таватуй. Инициатор инвестиционного проекта Илья Попов рассказал о реализации пяти инвестиционных проектов общей стоимостью приблизительно миллиард рублей.