Общество

Мэр Нижнего Тагила обсудил перспективы внутреннего туризма в региональном правительстве

18.04.2019 14:34
Мэр Нижнего Тагила обсудил перспективы внутреннего туризма в региональном правительстве

В правительстве Свердловской области обсудили перспективы развития туристической отрасли. В регионе сделан акцент на создание новой инфраструктуры для российских и зарубежных туристов и увеличение числа крупных международных мероприятий.

По словам министра инвестиций и развития Виктории Казаковой, в 2018 году туристский поток в регион увеличился по сравнению с 2017 годом на 20% и составил более 1,5 миллиона человек, из них более 190 тысяч иностранных гостей. За последние два года введены в эксплуатацию 12 новых гостиниц. Номерной фонд региона достигает 15 тысяч единиц, или более 32 тысяч мест для гостей. Толчком развития региональной туриндустрии и повышения качества оказываемых услуг, по словам Казаковой, стали подготовка и проведение матчей чемпионата мира по футболу, сообщает департамент информполитики регионального правительства.

В бюджете региона на 2019 год выделено 20 миллионов рублей на ремонт и благоустройство объектов туристского показа и достопримечательностей в муниципалитетах, отбор на предоставление субсидий уже стартовал. По признанию главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, благодаря этим мерам поддержки с 2015 по 2018 год турпоток в город увеличился на 24% и составил 230 тысяч человек. Также за этот период было создано более 300 рабочих мест, связанных со сферой туризма.

 «Развитая туристическая отрасль это один из значимых факторов повышения инвестиционной привлекательности. Мы должны максимально эффективно использовать имеющийся туристский потенциал для наращивания собственной доходной базы местных бюджетов, создания новых рабочих мест, благоустройства территорий», отметил и. о. губернатора Алексей Орлов.

По словам Орлова, необходимо повышать привлекательность туристской индустрии для инвесторов, также он призвал представителей профильных министерств, бизнеса и глав муниципалитетов активизировать разработку новых туристических маршрутов, работу по созданию туристической инфраструктуры, повышать качество сервисов и услуг.

Зашла речь на совещании и о развитии туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». На 2019 год уже запланированы завершение разработки технических требований для проектирования и строительства горнолыжной деревни, разработки эскизных проектов размещения новых спортивных объектов, разработки мастер-плана по развитию природного парка «Река Чусовая». Ведётся работа по включению проекта развития кластера в федеральную целевую программу, разрабатываемую Ростуризмом. Первые соглашения с будущими резидентами кластера могут подписать на форуме «Большой Урал», который пройдёт в Екатеринбурге 25–26 апреля.

Ещё один туркластер может появиться в районе озера Таватуй. Инициатор инвестиционного проекта Илья Попов рассказал о реализации пяти инвестиционных проектов общей стоимостью приблизительно миллиард рублей.

Фото: midural.ru
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