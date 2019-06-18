Мэр Екатеринбурга назвал площадки, которые попадут в лист опроса по храму святой Екатерины

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире «Эха Москвы» рассказал, какие городские площадки попадут в опрос как территории для строительства кафедрального собора святой Екатерины.

По его словам, сейчас в шорт-листе голосования находятся территория Приборостроительного завода, площадка у ККТ «Космос», предложенное архитекторами города место у Центрального стадиона и пустырь на перекрестке улиц Белинского — Фурманова, который ранее был выделен УФСБ РФ по Свердловской области. В финале, по мнению Высокинского, останутся две-три площадки, из которых и будут выбирать горожане.

«Площадка на месте Приборостроительного завода мне нравится, она может быть консенсусной. Но набережная — это место, которое видят все. Надо смотреть там транспортную сеть, видовые вещи, квартал музея писателей Урала. Если строить [там храм], то там надо делать коренную реконструкцию всего квартала. Там может получиться хорошая архитектурная доминанта. Но давайте идти по процедуре: площадки выбрали, опрос провели, решение подписали и реализовали», — поделился он своим мнением.

Сейчас архитекторы готовят эскизы будущего храма на нескольких обсуждаемых площадках, чтобы горожане могли выбирать конкретный вид, голосуя за территории. Сам опрос, скорее всего, пройдёт в сентябре этого года.

Напомним, в ночь на 13 мая в сквере у Драмтеатра вокруг будущей стройки храма появился забор, а вечером жители Екатеринбурга вышли на стихийную несанкционированную протестную акцию. Митинги продолжались всю неделю. В итоге были задержаны почти 100 человек, часть их них приговорены к административному аресту, другим назначены общественные работы.

В минувшие выходные митрополит Кирилл заявил, что церковь отказалась от идеи строительства храма Екатерины именно в сквере у Драмтеатра.