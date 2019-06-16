Епархия отказалась от строительства храма в сквере у драмтеатра из-за протестов жителей Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия решила не строить храм Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в центре столицы Свердловской области. Об этом говорится в заявлении митрополита Кирилла, опубликованном на сайте епархии. По словам священника, церковь «всегда хотела только святости и мира» и выступает за «строительство собора Святой Великомученицы Екатерины на достойном её святости месте».

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать дьяволу такую возможность, а потому с покорностью божественному промыслу, ведущему нас ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор Святой Екатерины в сквере у драмтеатра», — говорится в обращении.

В послании отмечается также, что сегодня протестующие против строительства собора «устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни».

Напомним, противостояние в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге длилось восемь дней. Вокруг сквера, на месте которого хотели построить собор Святой Екатерины, установили временный забор, и люди, не поддерживающие данную инициативу, каждый вечер приходили и пытались повалить ограждение. 13 мая защитники сквера у Театра драмы снесли забор, после чего на месте событий появились представители клубов единоборств и ранее судимые граждане, которых завели в сквер бойцы «Академии единоборств». Они разогнали протестующих, при этом силовики, присутствовавшие здесь в большом числе, покинули место событий, оставив незначительное количество нарядов. В ходе митингов были задержаны почти 100 человек, часть из них приговорены к административному аресту, другим назначены общественные работы. Большинству задержанных назначали штрафы по 10–15 тысяч рублей.

На прошлой неделе мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и архитекторы назвали шесть площадок, подходящих для строительства собора Святой Екатерины.