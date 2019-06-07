Мэр и главные архитекторы Екатеринбурга назвали шесть площадок, где можно построить собор Святой Екатерины (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга завершилось заседание экспертного совета с мэром Александром Высокинским. Архитекторы и чиновники выбрали шесть потенциальных площадок, которые лучше всего подойдут для строительства храма Святой Екатерины, пишет E1.ru

На первом месте в списке пустырь на Фурманова — Белинского. В разговоре с журналистами местные жители поддержали выбор места, заявив, что они были бы рады этому. Судя по обсуждению архитекторов, эта локация получила меньше всего критики.

На втором месте — сквер у Театра драмы. Заслуженный архитектор России экс-глава Градостроительного совета Михаил Вяткин уже не раз говорил о том, что если выбирать этот участок, то проект стоит менять.

«Мы, как профессионалы, говорим, что это место [у Театра драмы] можно рассматривать, но с сохранением сквера. Нужно храм сдвинуть и изменить его параметры [обсуждалось, что вместимость храма должна составлять 700 человек, а сейчас по проекту его максимальная нагрузка — 2000 человек]», — говорил Михаил Вяткин.

На третьем месте — приборостроительный завод на Горького, 17. Эту территорию собирается осваивать УГМК, и строительство храма ранее здесь не предполагалось. Глава компании Андрей Козицын заявлял, что там хотят ставить музейный комплекс, а существующее здание снесут.

На четвёртом месте — акватория Макаровского моста. Обсуждалось, что храм будет «на воде», но не на том месте, которое уже рассматривалось. Сейчас в районе улицы Энергостроителей компания «Брусника» проектирует новый квартал, и на обсуждении архитекторы как раз говорили о том, что улица Ельцина может быть продлена и этот район будет развиваться.

Ещё одна площадка — на Татищева — Ленина, где несколько лет назад собирались строить башни «Стражи Урала». Замыкает список фаворитов участок, где стояла снесённая в прошлом году телебашня, — здесь УГМК собирается строить ледовую арену, о стройке храма раньше речь не заходила.

В понедельник, 10 июня, вопрос о выборе места будет обсуждать рабочая группа.