Мэр Челябинска запретил строить часовню в университетском сквере после протестов в Екатеринбурге

Глава Челябинска Владимир Елистратов заявил, что проект строительства часовни в сквере у ЮУрГУ временно заморозили, пишет 66.ru. Это произошло после массовых протестов на Октябрьской площади в Екатеринбурге.

Елистратов пообещал изучить опыт Екатеринбурга, выяснить мнение челябинцев и только после этого решать судьбу часовни. На данный момент строительство здания приостановлено.

До этого мэр Красноярска запретил строительство храма в местном парке — это также связывают с началом массовых протестов у Театра драмы. Кроме того, против возведения церквей выступают жители Нижнего Новгорода и Ульяновска: в первом случае недовольство вызвали планы по строительству часовни в сквере, во втором — храма Александра Невского на площади 50-летия ВЛКСМ.

Напомним, протесты против строительства Екатерининского собора в сквере у драмтеатра начались после возведения забора в понедельник, 13 мая. О ситуации узнал Владимир Путин, на медиафоруме 16 мая президент распорядился опросить горожан. После этого к протестующим вышел Александр Высокинский, который пообещал приостановить строительные работы. Мэрия уже начала сбор предложений по новым площадкам для храма.