Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола в день своей отставки

В день своей отставки, 15 января, Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Это последний документ за подписью бывшего премьер-министра, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении указано, что ледокол будет введён в эксплуатацию в 2027 году. Заказчиком строительства объекта выступает госкорпорация «Росатом», а застройщиком — ФГУП «Атомфлот».

Напомним, 15 января президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, предложив внести ряд изменений в Конституцию. После этого Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Путин предложил стать новым премьер-министром главе ФНС Михаилу Мишустину.