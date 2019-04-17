Экономика

Медведев признал необоснованность тарифов ЖКХ в регионах

17.04.2019 16:47
Медведев признал необоснованность тарифов ЖКХ в регионах

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчёта в Госдуме о работе правительства обратил внимание на необходимость контролировать ситуацию с тарифами на жилищно-коммунальные услуги в регионах, пишет ТАСС.

«Нужно контролировать, что происходит в различных регионах. Здесь вы правы абсолютно подчас в регионах, которые находятся рядом друг с другом, тарифы совершенно разные, и это никак экономически не обосновано», сказал он.

По его словам, рост тарифов ЖКХ должен быть ограничен инфляцией. Такой концепции должны придерживаться федеральные и региональные власти.

«Очень важно будет <…> принять сейчас такой документ уже готов закон о согласовании роста тарифа на электроэнергию с федеральным антимонопольным органом», отметил глава правительства.

Напомним, в марте глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что россияне существенно переплачивают за услуги ЖКХ, а коммунальщики за счёт населения и высоких тарифов содержат собственные рестораны и другие места отдыха. 

«Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — сказал он в интервью НТВ.

По его словам, чтобы изменить ситуацию, недостаточно только правительственных актов, нужно принять закон об основах тарифного регулирования. Артемьев констатировал, что в нынешних условиях в соседних деревнях тарифы могут отличаться в десятки раз. 

«Если ты производишь куб воды в тех же климатических условиях, в соседней области, в 54 раза дороже, то очевидно, что ты получил завышенный тариф. Как правило, когда мы начинаем выяснять, [оказывается, что] там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это всё пробил через соответствующую Региональную энергетическую комиссию и так далее», — заявил Артемьев.

Фото: ТАСС
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