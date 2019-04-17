Медведев признал необоснованность тарифов ЖКХ в регионах

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчёта в Госдуме о работе правительства обратил внимание на необходимость контролировать ситуацию с тарифами на жилищно-коммунальные услуги в регионах, пишет ТАСС.

«Нужно контролировать, что происходит в различных регионах. Здесь вы правы абсолютно — подчас в регионах, которые находятся рядом друг с другом, тарифы совершенно разные, и это никак экономически не обосновано», — сказал он.

По его словам, рост тарифов ЖКХ должен быть ограничен инфляцией. Такой концепции должны придерживаться федеральные и региональные власти.

«Очень важно будет <…> принять — сейчас такой документ уже готов — закон о согласовании роста тарифа на электроэнергию с федеральным антимонопольным органом», — отметил глава правительства.

Напомним, в марте глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что россияне существенно переплачивают за услуги ЖКХ, а коммунальщики за счёт населения и высоких тарифов содержат собственные рестораны и другие места отдыха.

«Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — сказал он в интервью НТВ.

По его словам, чтобы изменить ситуацию, недостаточно только правительственных актов, нужно принять закон об основах тарифного регулирования. Артемьев констатировал, что в нынешних условиях в соседних деревнях тарифы могут отличаться в десятки раз.