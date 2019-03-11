«Мы им давно переплачиваем»: глава ФАС сообщил о переплате больше 100 процентов себестоимости за ЖКХ (ВИДЕО)

Россияне существенно переплачивают за услуги ЖКХ, а коммунальщики за счёт населения и высоких тарифов содержат собственные рестораны и другие места отдыха, заявил в интервью НТВ глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — сказал он.

По его словам, чтобы изменить ситуацию, недостаточно только правительственных актов — нужно принять закон об основах тарифного регулирования. Артемьев констатирует, что в нынешних условиях в соседних деревнях тарифы могут отличаться в десятки раз.

«Если ты производишь куб воды в тех же климатических условиях, в соседней области, в 54 раза дороже, то очевидно, что ты получил завышенный тариф. Как правило, когда мы начинаем выяснять, [оказывается, что] там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это всё пробил через соответствующую Региональную энергетическую комиссию и так далее», — заявил Артемьев.

Ранее глава ФАС назвал экономику России полуфеодальной, отметив, что сохраняется низкая конкуренция и одновременно усилился процесс огосударствления экономики в связи с западными санкциями.