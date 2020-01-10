Медведев предложил запретить снюсы на территории всего Евразийского союза

На рабочей встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященной проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо запретить снюсы в России и выступить с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза.

«Надо просто запретить это. Просто этот продукт воспретить, причём на территории всего Евразийского союза. У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь всё равно будут завозить», — цитирует Медведева ТАСС. Он поручил обратиться от имени РФ в Евразийскую экономическую комиссию с соответствующим предложением.

По словам главы МВД, законопроект о запрете подобной продукции уже подготовлен и в конце декабря был направлен на согласование в Минздрав.

Премьер-министр сообщил, что сам он совсем недавно узнал о существовании снюсов.

«Я был очень удивлен и даже пытался понять — вообще, зачем это делается, кто производит такие смеси и почему их ввозят в нашу страну», — заявил он.

Глава Роспотребнадзора в ходе встречи сообщила, что в рамках проверок, проводившихся ранее по поручению Медведева, в торговых точках, где продавались подобные смеси, были запрошены документы, подтверждающие безопасность соответствующей продукции.

«Таких документов нет, и в правовом поле их в принципе не может быть», — подчеркнула Попова.

Также она доложила, что в ходе контрольных мероприятий было выявлено «около 1 млн штук этой продукции». Вся она была изъята из оборота. Кроме того, была приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей.

Напомним, за 11 месяцев прошлого года в полицию Нижнего Тагила поступило 9 сообщений об употреблении несовершеннолетними жевательной (сосательной) смеси «снюс». Родители школьников, полиция и педагоги заявляют о массовом увлечении подростков бестабачными сосательными подушечками снюсами, которые содержат большое количество никотина, но совершенно легально продаются даже несовершеннолетним.