Медведев предложил увольнять госслужащих, утративших доверие партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев, возглавляющий партию «Единая Россия», заявил, что чиновников, утративших «внутрипартийное доверие», необходимо увольнять со своих должностей. Премьер-министр уточнил, что речь идёт о государственных служащих всех уровней, которые позволяют себе неоднозначные публичные высказывания или поступки.

В последнее время представители «Единой России» часто делают заявления или посты в соцсетях, дискредитирующие правящую партию. Так, например, недавно председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко выложила в свой Instagram фотографию холодильника, забитого банками с красной икрой, подписав снимки «Кризис? Нее, не слышали. Вот немного накатала баночек».

Как пишет Znak.com, после шквала критики от подписчиков, Величко заявила, что холодильник с икрой не её, она просто выложила картинку из интернета.

«Для многих миллионов наших сограждан подобного рода поступки и подобного рода фотографии выглядят вызывающе, обижают людей и побуждают к внутреннему социальному протесту. Такие вещи просто недопустимы», — заявил заместитель генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

Напомним, в Свердловской области одним из самых громких случаев некорректных высказываний чиновников стало заявление экс-главы департамента молодёжной политики Ольги Глацких. На встрече с общественниками в Кировграде она заявила, что государство молодёжи «в принципе ничего не должно», потому что им «должны родители», которых, в свою очередь, «государство не просило рожать».