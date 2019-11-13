Медведев поручил разобраться с мусорным коллапсом в Бийске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться с проблемой вывоза мусора в Бийске Алтайского края, где был введён режим ЧС в связи с риском ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, пишет «Интерфакс».

«Есть проблемы, связанные со сбором мусора в Бийске. Я знаю, коллеги занимаются и даже выходили на министерство, но нужно эту задачу решать последовательно», — сказал премьер на совещании по развитию сельских территорий.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин также разобрал ситуацию в Бийске.

«Какими бы ни были причины остановки регоператора, муниципальные власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий. Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействия регионального оператора. В данном случае, до разрешения вопроса с региональным оператором, в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия действительно могут привести к мусорному коллапсу», — заявил министр.

Напомним, в Бийске с 11 ноября действует режим ЧС. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с вывозом мусора в городе. Власти Бийска считают, что региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Спецобслуживание-Центральное» не справляется с вывозом отходов. В свою очередь, компания объясняет сбои в работе судебными тяжбами с мусорным полигоном, который сократил вдвое норму мусоровозов в сутки из-за долгов регоператора в размере 7,8 млн рублей. Депутаты гордумы предлагают расторгнуть договор с компанией.