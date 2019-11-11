В Бийске ввели режим ЧС из-за конфликта мусорного оператора и администрации полигона

Из-за ухудшения санитарной ситуации в Бийске введён режим чрезвычайной ситуации, со ссылкой на пресс-центр мэрии города пишет «Интерфакс».

«Распоряжение о введении режима ЧС уже подписано, он введён с 00:00 местного времени 11 ноября. Такие меры пришлось принять из-за мусорной ситуации в городе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации», — сказали в пресс-центре.

Причиной сложившейся ситуации стало обилие мусора в городе из-за сложностей взаимодействия регионального оператора, который работает в Бийске, и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов. Власти города заверили, что в условиях ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты на работы по уборке мусора. Срок, в течение которого в Бийске будет действовать режим ЧС, в пресс-центре назвать не смогли.