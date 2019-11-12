Глава Минприроды назвал 16 регионов, где прогнозируют мусорный коллапс

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин направил на имя губернаторов 16 субъектов предупреждения, в которых призвал региональных чиновников принять меры и не допустить остановки оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов по вине региональных операторов, сообщает пресс-служба министерства.

Особое внимание Кобылкин рекомендовал обратить на это территориям, где фиксируются случаи некачественной работы региональных операторов: это Алтайский и Красноярский края, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская и Челябинская области.

Кобылкин также разобрал ситуацию в Бийске в Алтайском крае, где местные власти ввели режим ЧС муниципального значения для недопущения остановки вывоза ТКО из жилого сектора.

«Какими бы ни были причины остановки регоператора, муниципальные власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий. Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействия регионального оператора. В данном случае, до разрешения вопроса с региональным оператором, в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия действительно могут привести к "мусорному коллапсу"», — заявил министр.

В Минприроды напомнили, что федеральный закон «Об отходах производства и потребления» наделил субъекты РФ правом в случае отсутствия регионального оператора, досрочного прекращения деятельности регоператора, в том числе в случае его отказа от деятельности, привлекать к оказанию услуги лицензированные муниципальные или государственные предприятия.