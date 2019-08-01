Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов

Председатель правительства Дмитрий Медведев во время совещания в Красноярске по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири, попросил Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию «намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины», пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр обозначил главную задачу на сегодняшний день — не допустить распространения огня на населённые пункты Сибири. Также он призвал «усилить работу по тушению пожаров» и уделить особое внимание работе с населением.

«…ещё раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», — обратился Медведев к местным чиновникам.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян на совещании отчитался, что в Красноярском крае находились в опасности 32 населённых пункта, но сейчас угрозы им нет.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, ранее заявлявший об отсутствии необходимости в тушении пожаров, попросил у главы кабмина 350 млн рублей для более эффективного применения авиации при тушении лесных пожаров.

«У нас есть потребность приблизительно в 350 млн рублей для того, чтобы мы могли увеличить интенсивность применения авиации, в том числе в зоне контроля. В зоне охраны у нас сегодня действуют пожары на площади 5 тысяч га, и я думаю, что в течение трёх дней они будут ликвидированы», — сказал Усс.

Он также предложил создать на севере региона специализированный лесопожарный центр.

«Хотел бы предложить создать на севере [Красноярского края] специализированный лесопожарный центр, который будет заниматься обслуживанием этой территории... Именно имея такую "базу", у нас появится реальная возможность... площади, находящиеся в зоне контроля, перевести частично в зону охраны, когда в этом будет возникать необходимость», — сказал Усс.

Напомним, из-за лесных пожаров режим ЧС введён в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. Дым от пожаров дошёл до Казахстана и Монголии, а общая площадь пожаров достигла 3 млн га. При этом некоторые удалённые лесные пожары, если они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, не тушат — по утверждению местных властей, затраты на их тушение в разы превышают возможный ущерб от огня.