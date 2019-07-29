Губернатор Красноярского края заявил, что пожары в Сибири тушить «бессмысленно и вредно»

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи со студентами СФУ в дискуссионном клубе «Диалог на равных» заявил, что тушить лесные пожары «бессмысленно» и «даже где-то вредно», сообщает информагентство «Борус».

Участники встречи спросили у губернатора, правда ли тушить пожары экономически нецелесообразно, в ответ губернатор сравнил пожары с такими природными явлениями, как метель или айсберг, и заметил, что «никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее». Он также заявил, что лесные пожары — «это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно», а посылать людей тушить огонь в нынешней ситуации — «подвергать их бессмысленной опасности». По его словам, в крае имеются лишь небольшие очаги возгораний, а вся «драматизация» вокруг ситуации связана «с высоким уровнем задымления». На вопрос, почему не стали ликвидировать очаги в самом начале возгораний, Усс не ответил. В конце он пожелал всем хорошего ветра и хорошего настроения.

Общая площадь пожаров в Сибири на сегодняшний день превысила 3 млн гектаров. Лес горит в 10 регионах: в Якутии, Бурятии, Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, Иркутской, Тюменской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители городов жалуются на дым и смог. Большинство пожаров не тушат — согласно приказу Минприроды от 2015 года, региональные власти могут не тушить лесные пожары, если они не угрожают населённым пунктам, объектам экономики и если «прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред».