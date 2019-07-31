Дмитрий Медведев призвал усилить работу по тушению лесных пожаров в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 31 июля прибыл с визитом в Красноярск, где провёл экстренное совещание по тушению лесных пожаров.
«Положение сложное, горит много лесов, над рядом населённых пунктов наблюдается смог, задымление. Прогноз, который существует в настоящий момент, сложный, неблагоприятный», — заявил Медведев.
Как пишет ТАСС, премьер пообещал оказать финансовую поддержку региону из резервного фонда.
На совещании первый замглавы МЧС Александр Чуприян отчитался, что в Красноярском крае находились в опасности 32 населённых пункта, но сейчас угрозы им нет.
Премьер-министр обозначил главную задачу на сегодняшний день — не допустить распространения огня на населённые пункты Сибири. Также он призвал «усилить работу по тушению пожаров». И уделить особое внимание работе с населением.
«…ещё раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», — обратился Медведев к местным чиновникам.