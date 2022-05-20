Медработник из Нижнего Тагила стала жертвой мошенников, воспользовавшись сервисом по поиску попутчиков BlaBlaCar

В Нижнем Тагиле жертвой мошенников стала 24-летняя женщина, с карты которой злоумышленники похитили 5 тысяч рублей. Мошенники прикинулись потенциальными попутчиками и убедили женщину перейти по сторонней ссылке.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», инцидент произошёл в конце апреля, когда женщина, работающая медсестрой, воспользовалась BlaBlaCar, известным сервисом по поиску попутчиков, при поездке в Челябинск. Ей написал неизвестный, который прислал стороннюю ссылку и заявил, что девушка должна внести страховой взнос в размере 50 рублей. Потерпевшая ввела данные свой банковской карты, а также код подтверждения операции, после чего с её счёта исчезло 5 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «г» частью 3 статьи 158 УК РФ. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с начала 2022 года в Нижнем Тагиле это уже шестой случай, когда потерпевшие воспользовались сервисом по поиску попутчиков, перешли по сторонней ссылке и стали жертвами обмана.

Полиция Нижнего Тагила рекомендует никогда не переходить по ссылкам от водителей. Мошенники будут убеждать вас совершить оплату не в приложении, а по внешней ссылке, номеру телефона или почте, а после смогут вывести ваши деньги с карты. Если оплата предусмотрена только наличными, всегда платите, находясь в автомобиле и только после того, как приехали на место.