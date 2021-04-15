Медики рассказали о состоянии двух детей, выживших в страшном пожаре под Нижним Тагилом

Трёхлетний Ярослав и новорождённая Варя, которые выжили при пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом, находятся в стабильном состоянии, об этом сообщил АН «Между строк» главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов.

«Дети находятся в стабильном состоянии, их лечат», — прокомментировал Дмитрий Клеймёнов.

Напомним, возгорание в частном доме по улице Рябиновой в селе Бызово под Нижним Тагилом произошло в ночь на 15 апреля. В пожаре погибли пять детей в возрасте от года до семи лет. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе Ярослав и Варя. С ожогами 10% тела вместе с матерью они были госпитализированы в больницу Нижнего Тагила. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Свою проверку проводит прокуратура.