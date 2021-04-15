В пожаре под Нижним Тагилом погибли пятеро детей

В Свердловской области во время пожара в частном доме в селе Бызово под Нижним Тагилом погибли дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Уточняется, что сообщение о пожаре на улице Рябиновой поступило в дежурную часть в 1:45 ночи.

«Через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия огнеборцев одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение кровли. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей, которые были госпитализированы с ожогами», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте пожара спасатели обнаружили четверых погибших детей; по информации соседей, ещё один ребёнок может находиться под завалами, его поиски продолжаются.

В МЧС подчеркнули, что тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой: огонь слишком быстро распространялся по деревянному зданию. В тушении были задействованы две единицы пожарной техники и четыре человека личного состава.

Ситуацию с пожаром взял на контроль губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром. По оперативным данным к этому моменту, при возгорании пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей — одному три года, второму год и три месяца», — уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Региональному Минздраву поручено организовать медицинскую помощь пострадавшим. В настоящее время они доставлены в больницы Нижнего Тагила. Министерство общественной безопасности окажет всё необходимое содействие в поиске детей. На место происшествия по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, в пожаре погибли пятеро детей, ещё двое доставлены в больницу с ожогами.

«Семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней 7 детей, из них 5 в результате пожара погибли. По предварительным данным, среди погибших девочка Устьяна, 2013 года рождения. Мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Чудом удалось спасти двух малышей: мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна. Ярослав и Варя с ожогами 8 и 10 процентов тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти их жизни. Тело одного из погибших детей пока не найдено. Ранее семья состояла на учёте в полиции, но недавно с учёта была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат. Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретён на материнский капитал. Печь, в связи с ветхостью, совсем недавно сменили на новую. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушением правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей на предмет выявления возможных очевидцев и свидетелей начала и причин пожара. ЧП произошло примерно в 120 километрах от Нижнего Тагила. Назначена пожарно-техническая экспертиза», — отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели 5 детей.