В пожаре под Нижним Тагилом погибли пятеро детей

В Свердловской области во время пожара в частном доме в селе Бызово под Нижним Тагилом погибли дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Уточняется, что сообщение о пожаре на улице Рябиновой поступило в дежурную часть в 1:45 ночи.
«Через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия огнеборцев одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение кровли. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей, которые были госпитализированы с ожогами», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
На месте пожара спасатели обнаружили четверых погибших детей; по информации соседей, ещё один ребёнок может находиться под завалами, его поиски продолжаются.
В МЧС подчеркнули, что тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой: огонь слишком быстро распространялся по деревянному зданию. В тушении были задействованы две единицы пожарной техники и четыре человека личного состава.
Ситуацию с пожаром взял на контроль губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром. По оперативным данным к этому моменту, при возгорании пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей — одному три года, второму год и три месяца», — уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Региональному Минздраву поручено организовать медицинскую помощь пострадавшим. В настоящее время они доставлены в больницы Нижнего Тагила. Министерство общественной безопасности окажет всё необходимое содействие в поиске детей. На место происшествия по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, в пожаре погибли пятеро детей, ещё двое доставлены в больницу с ожогами.
«Семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней 7 детей, из них 5 в результате пожара погибли. По предварительным данным, среди погибших девочка Устьяна, 2013 года рождения. Мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Чудом удалось спасти двух малышей: мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна. Ярослав и Варя с ожогами 8 и 10 процентов тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти их жизни. Тело одного из погибших детей пока не найдено. Ранее семья состояла на учёте в полиции, но недавно с учёта была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат. Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретён на материнский капитал. Печь, в связи с ветхостью, совсем недавно сменили на новую. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушением правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей на предмет выявления возможных очевидцев и свидетелей начала и причин пожара. ЧП произошло примерно в 120 километрах от Нижнего Тагила. Назначена пожарно-техническая экспертиза», — отметил полковник Горелых.
Старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели 5 детей.
«Для того чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии следственным путём, по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области (следственным отделом по Пригородному району СКР по Свердловской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время следователи и криминалисты СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые следственные мероприятия непосредственно на месте трагедии. Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует заместитель руководителя областного Следственного комитета. Проводится осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия необходимых мер профилактического характера. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СКР», — сообщил он.