Медики поликлиники ГБ №1 придумали, как сократить время приёма пациента неотложки с 40 до 10 минут

С 1 марта медики тагильской поликлиники оценивали, с какими трудностями сталкиваются пациенты в их медучреждении. Качество работы анализировали по различным чек-листам, фото- и видеофиксации. Проводили эксперименты с участием пациентов и журналистов. Засекали время, которое тратится на оказание медицинских услуг. Одной из участниц этого эксперимента стала журналист АН «Между строк» Анастасия Черемных.

Руководство поликлиники хочет выявить недостатки в работе медиков и создать для пациентов удобные условия. В ближайшее время поликлиника должна стать «бережливой», то есть более доступной и внимательной, поэтому медработники прошли обучение по новой методике. Для этого пригласили специалистов Тюменского учебного центра бережливых технологий в здравоохранении.

«Полученные в процессе обучения уникальные знания, принципы организации бережливого производства мы будем реализовывать в нашей поликлинике. Жители Нижнего Тагила, наши пациенты, этого достойны», — отметил главный врач ГБ № 1 Александр Павловских.

«Бережливая поликлиника» — совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации «Росатом».

«Знания, которые получаешь на практике в больнице, отличаются от знаний, полученных в университете. Эта учёба интересна тем, что она даёт абсолютно новую информацию. Нам показывают примеры из других поликлиник и больниц. Мы разбираем конкретные ситуации и их решение. И благодаря этому становится понятно, что бережливую поликлинику действительно можно сделать», — поделилась медсестра поликлиники Любовь Маслянкина.

Результатом обучения медиков стали три проекта: первый — по улучшению работы кабинета неотложной помощи, второй касается диспансеризации и третий относится к вторичному приёму у терапевта.

Также говорили и об организации рабочего пространства медработников. По словам тренера команды, руководителя Тюменского учебного центра бережливых технологий Альберта Курмангулова, для качественной работы врачей необходимо, чтобы им самим было комфортно работать в тех условиях, которые они вокруг себя создают.

Команда, которая разрабатывала проект улучшения работы кабинета неотложной помощи, провела эксперимент и проследила за тем, как проходит приём пациента. С момента прихода больного до окончания приёма проходит 40 минут. Чтобы улучшить работу кабинета, медики предлагают исключить для пациентов неотложки гардероб и убрать бумажные амбулаторные карты. Заполнять её теперь будут в электронном виде уже в кабинете. Так время оказания помощи пациенту сокращается до 10 минут.

Также медики планируют создать в поликлинике уголок комфортной среды. Общая сумма затрат на размещение такой зоны предварительно составляет 533 тысячи рублей с контрактом годовой поставки питьевой воды. Частично в поликлинике уже создали элементы комфортной зоны — для этого приобрели кофеавтомат.

Сейчас в поликлинике ГБ № 1 организован колл-центр, куда граждане могут позвонить и записаться на приём. Теперь регистраторам не нужно отвлекаться на телефонные звонки. Но есть ещё проблемы, которые нужно решить.

Сотрудники поликлиники ждут обратной связи от своих пациентов. И на первом этаже разместили плакат, в который можно вписать жалобы и предложения. Чаще всего пациенты жалуются на большие очереди и невозможность записаться на приём через интернет. Также не всегда есть возможность попасть на приём к определённому специалисту.

К лету медики хотят улучшить работу кабинета неотложной помощи, изменить способ прохода диспансеризации и сократить время ожидания приёма терапевта. Напомним, что поликлиника ГБ № 1 принимает у себя порядка 90 тысяч пациентов. Среди других поликлиник города она является самой большой по числу прикреплённого к ней населения.