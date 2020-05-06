«Медицина нас покинула, “корона” на первом месте». Жители Нижнего Тагила массово жалуются на отсутствие медпомощи в разгар пандемии коронавируса

Тагильчане массово жалуются в социальных сетях на нехватку узких медицинских специалистов и проблемы с маршрутизацией пациентов в период пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19. По словам жителей города, сегодня сложно попасть на приём к лору, поставить прививку от клещевого энцефалита или добиться того, чтобы ребёнку зашили даже небольшое рассечение.

«1 мая мой двухлетний ребёнок засунул себе в рот столовую ложку, побежал и врезался в стену. При этом повредил дёсны и горло, в горле была кровь тёмно-красного цвета, он сильно плакал и постоянно сглатывал. Мы быстро оделись и на своём автомобиле поехали в детскую больницу по ул. Кузнецкого, 10. Там нам отказали, отправили в Демидовскую больницу по ул. Горошникова, 37, в травму. Там сказали, что нужен лор, и отправили в Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр по Уральскому проспекту, 55. Там нас тоже не приняли, так как у них нет лицензии для приёма детей. Далее решили поехать на станцию скорой помощи и спросить, что же нам делать и куда ехать с ребёнком, чтобы ему хотя бы посмотрели горло, сказали, серьёзная травма или нет. Это было единственное место, где ребёнка сразу посмотрели. Оказывается, во всём Нижнем Тагиле нет детского лора, никто ребёнка в больницах посмотреть не может. Я считаю, это вопиющая ситуация», — пишет в группе «Чёрный список Нижнего Тагила» во «ВКонтакте» тагильчанка Ирина Алексанина.

«Муж с большим количеством диагнозов, сильно болен. Вызывали скорую, поняли бесполезность и теперь никуда не обращаемся. Что будет, того не избежать… Короче, нас медицина покинула. Я думаю, намеренно!» — возмущается Татьяна Кириллова.

Многие пользователи сетей отмечают, что проблемы с оказанием медицинской помощи из-за нехватки врачей в Нижнем Тагиле возникали ещё до карантина. В марте жителей города отправляли с детьми в Екатеринбург для наложения швов, например, на веко, так как во втором по величине городе Свердловской области нет детского анестезиолога.

«Мы с ребёнком и до коронавируса со сломанной рукой со смещением ездили по больницам. В итоге ночью нас отправили в Екатеринбург», — отмечает Светлана Ковганкина.

После отмены плановых приёмов в поликлиниках, закрытия на карантин травматологического отделения Демидовской больницы и перепрофилирования стационара ЦГБ № 1 для госпитализации пациентов с ОРВИ и пневмонией ситуация с нехваткой врачей в Нижнем Тагиле серьёзно обострилась.

«Моему сыну 5 лет. 1 мая в 20:00 он, играя в догонялки с младшей сестрёнкой, упал и ударился о косяк двери, рассёк край наружного уха на 0,5 см, пошла кровь. Я приложила кусок бинта с перекисью и позвонила в скорую, чтобы узнать, куда везти. Там сказали, что этим занимается только лор, а у нас его нет в городе вообще для экстренных случаев, но посоветовали обратиться в челюстно-лицевую хирургию на Горошникова. Там в приёмном покое сказали, что это не их профиль, и отправили в приёмный покой травматологов, где врач по телефону также сказал, что у них нет лицензии и они не могут зашивать уши у детей. Нас отправили в Уральский клинический центр, где должен быть лор. Там также ответили, что у них нет нужной лицензии, и нас отправили в ДГБ на Кузнецкого. Кровотечение уже прекратилось к тому моменту. В приёмном покое последней инстанции мне хирург по телефону сказала, что ушами занимаются только в 9-й больнице в Екатеринбурге. После полутора часов мотаний по больницам ради пары швов или стяжек на ушко мы остались ни с чем. Ну в какой Екатеринбург я поеду на ночь глядя, когда у меня ещё грудной ребёнок на руках? Так что я сама дома обработала рану и стянула её края обычным лейкопластырем и медицинским клеем», — рассказывает Оксана Новикова.

Возникают у жителей города и сложности с прививками от клещевого энцефалита. Вакцинация в поликлиниках будет разрешена только после того, как перестанут действовать ограничительные меры. Но когда именно это произойдёт, никто точно сказать не может.

«Мы не можем прививку вторую от клещевого энцефалита ребёнку поставить, в то время как между первой и второй прививкой есть строгие сроки... И ко всему прочему Минздрав неделю назад по новостям области сообщал, что детям прививки от клеща ставить можно и ограничений с этим нет», — пишет Анна Соколова.

Ранее АН «Между строк» рассказывало о трёхлетнем ребёнке с разбитой бровью, которого родителям пришлось несколько часов возить по разным больницам из-за неразберихи в период пандемии коронавируса. 3 мая в течение долгого времени не мог дождаться медицинской помощи годовалый мальчик с дисфункцией слуховых труб.

Тагильчане призывают всех пострадавших из-за нехватки врачей, а также не оказанной вовремя медпомощи писать обращения на сайт Минздрава Свердловской области. Чтобы напомнить чиновникам о том, что, кроме COVID-19, есть и другие болезни, иначе «трагедии пойдут одна за другой».

«Это не пандемия, это какая-то целенаправленная акция на унижение населения. Вирус столько вреда не нанёс, сколько е******ые указы правительства», — пишет в «Чёрном списке Нижнего Тагила» Павел Пислегин.

«На данный момент “корона” на первом месте, помощи нет. Это, получается, родителям нужно учиться оказывать первую помощь детям. А пока ездим, ждём, звоним, ситуация с детьми может обернуться и не в лучшую сторону», — отмечает Татьяна Антонова.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».