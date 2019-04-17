«Майские указы» Путина о повышении зарплат бюджетников выполнили только четыре из 85 регионов

«Майские указы» президента России о повышении зарплат бюджетников на конец 2018 года формально выполнены только во Владимирской, Ленинградской, Пензенской областях и в Бурятии, со ссылкой на данные Росстата пишет РБК.

Согласно подсчётам ведомства, в других регионах зарплаты не достигли целевых значений хотя бы по одной категории бюджетников. На федеральном уровне средние зарплаты не достигли заданных значений по восьми из 12 категорий работников бюджетной сферы.

В министерстве труда при этом считают, что цели достигнуты по 99% показателей. Там пояснили, что мониторят выполнение указов по 1020 категориям (12 категорий бюджетников в 85 регионах) и по 1012 из них цель выполнена. В Минтруда отметили, что считают её достигнутой, если отклонение от целевого значения по зарплате менее 5%.

Напомним, 24 января Фонд борьбы с коррупцией объявил о запуске проекта «Профсоюз Навального», который ставит своей задачей исполнение «майских указов» в части повышения зарплат бюджетников. Профсоюз предлагает бюджетникам делиться данными о своих зарплатах, чтобы на их основе составлять коллективные жалобы на губернаторов, которые не выполнили указ.