Матвиенко назвала действия полиции по делу Голунова «головотяпством»

Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и «головотяпство», либо вообще являются провокацией, заявила «Интерфаксу» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам — что самое плохое в этой истории, на мой взгляд», — сказала Матвиенко.

По её словам, «много вопросов, на которые общество должно получить чёткие и внятные ответы: почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы фотографии из другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск, почему во время обыска он не присутствовал (это требуется по всем процессуальным нормам)?».

«Знаете, либо это такой уже непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», — отметила она.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня, обвинив его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался помещать его в СИЗО и отправил журналиста под домашний арест. Сам Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. Защита журналиста заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.